مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

MENAFN - Youm7) طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السفير إبراهيم خريشة،بضرورة الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي لوقف المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مخالفة للقانون الدولي.



وقال السفير خريشة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الأربعاء،"إننا نريد اتخاذ خطوات عملية من أجل وقف كل هذا العدوان الذي تقوم به قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".



وأضاف "هناك دول غربية تطالب بضرورة وقف إطلاق نار دائم وهذا يعد مهما للغاية.. ونحن نريد البناء على ذلك حتى الوصول إلى قناعة دولية تضغط على أمريكا بضرورة تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن ملزم بوقف إطلاق النار ووقف شلالات في غزة".