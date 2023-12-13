الأسد: الأوضاع مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الأوضاع في العالم مهيأة اليوم بشكل أفضل لتحركات مبنية على اتخاذ سياسات وطنية مستقلة لتقوية التحالفات الدولية الموجودة، وخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة السيطرة الغربية.



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد اليوم الأربعاء، وزير خارجية جمهورية أبخازيا أينال أرديزنبا والوفد المرافق له، حيث تم بحث عدد من القضايا المشتركة التي تهم البلدين، والخطوات التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية رغم الظروف الصعبة والحصار الذي يستهدف البلدين.



من جانبه أعرب وزير خارجية أبخازيا عن امتنان بلاده للدعم الذي تقدمه سوريا لجمهورية أبخازيا، مؤكداً أن تطوير العلاقات بين البلدين على المستويات كافة هو من أهم أهداف زيارته لسوريا.