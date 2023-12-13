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9 أسباب تؤكد أهمية اتفاق الإمارات للعمل المناخى.. تعرف عليها

12/13/2023 3:18:26 PM
(MENAFN- Youm7) يعد إعلان "اتفاق الإمارات" للعمل المناخي ،
أحد مخرجات قمة المنا التى عقدت بدولة الإمارات من 30 نوفمبر الى 12 ديسمبر ، حيث ضم عدد من الإجراءات المعززة لتسريع العمل المناخي العالمي.



خلال هذا التقرير سيتم رصد أهم هذه الاجراءات التى ارتبطت باتفاق الامارات للعمل المناخى.




اولا جاء اعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ 202
لأبرز الإجراءات لتعزيز وتسريع العمل المناخى العالمى .





‏ثانيا تضمن إعلان اتفاق الإمارات للعمل المناخى
و‏اتفاق الاطراف على القرارت الخاصة بالتخفيف والتكييف وآليات التمويل.





‏ثالثا شمل أيضا اتفاق الإمارات على بعض الخطوات الهامة منها اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، من أجل تحفيز استثمارات العمل المناخي.





‏رابعا سعى اتفاق الإمارات للعمل المناخى
أيضا الى
تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار.





‏ خامسا تضمن ايضا اتفاق الإمارات للعمل المناخى تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية.





‏سادسا شدد اتفاق الإمارات للعمل المناخى على ضرورة
المساهمة في الحد من الانبعاثات، ومعالجة تحديات التكيف.





‏سابعا أكد أيضا اتفاق الإمارات للعمل المناخى على ضرورة تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي، وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار.



ثامنا وضع اتفاق الإمارات هدفاً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة.



تاسعا حرص اتفاق الإمارات للعمل المناخى إلى إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة، ومبادرة عدد من شركات النفط والغاز، لأول مرة، بالحد من غاز الميثان والانبعاثات الأخرى.













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