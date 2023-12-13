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البيئة: مصر تستضيف اجتماع الأطراف لاتفاقية برشلونة 2025

12/13/2023 3:18:26 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتورعلى أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة"، الرابع و العشرين المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.



وأوضح أبو سنة، فى تصريحات خاصة، أنه خلال فعاليات اجتماع الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة " الأسبوع الحالى،
تم اللقاء مع "تاتينا هيما" المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط على هامش الاجتماع، لمناقشة الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف المقبل المقررانعقاده في ديسمبر2025.



وأوضح أبو سنة، أن جتماع الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" ، تم بمشاركة حوالى 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الإتفاقية، وكذلك ممثلي المراكز الإقليمة التابعة للإتفاقية، وبعض المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني، ووفد من وزارة البيئة المصرية، تم إعتماد القرارات التي تمت مناقشتها وإصدار التقرير النهائي تمهيدا لرفعه إلى اجتماع الأطراف الذي يعقد مرة كل عامين والمقررعقده خلال شهر ديسمبر المقبل في سلوفينيا، لإقرارها بشكل نهائي، كما
شهد مناقشة العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية علي المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ علي
بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، ومناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعاميين الماضيين، وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين المقبلين حتى 2025.



جدير بالذكر، أن إتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل مصر، وتعد الأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث، خاصة
في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية، وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الإقتصادية في السواحل المتاخمة للبحر، اضافة الى زيادة معدلات مرور السفن، نتيجة زيادة
معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.












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