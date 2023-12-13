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حوافز قانون الاستثمار للمشروعات الخضراء أبرزها تقديم خصم على التكاليف

12/13/2023 3:18:26 PM
(MENAFN- Youm7) صدر عن وحدة التنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة أن قانون الاستثمار رقم 72
لسنة 2017، أنه من ضمن حوافز القطاع الأخضر طبقا للقانون خصم 30%,50% من التكاليف الاستثمارية، حيث تتحمل الدولة لكل او جزء من التكاليف الاستثمارية.



منحت المادة 13 من القانون مميزات خاصة للمشروعات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المخلفات،
وإعادة التدوير مشروعات إنتاج
الطاقة الجديدة والمتجددة.



وحدد القانون أيضا السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات و واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية .



كما جاء قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022
بشأن
تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا لتحديد القطاعات و الضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، كما تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .



وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 طبقة للمادة 39 أكد أن هناك حوافز تمويلية ونقدية في مجال إدارة وتدوير المخلفات و لكن لم يتم تحديدها.












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