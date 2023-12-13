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تعرف على الأضرار البيئية الناجمة عن المخلفات الإلكترونية

12/13/2023 3:18:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم ادارة المخلفات أن
قانون
المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، يوضح كافة اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الالكترونية، و سبل الادارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، تطبيقا لقانون المخلفات والسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .



وأوضح العربى فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن المخلفات الإلكترونية أحد أنواع المخلفات التى
تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهى
مخلفات حديثة العهد نتاج لعصر التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية فى مختلف المجالات، مثل
أجهزة الحواسب والهواتف الذكية وملحقاتها، كما ينجم عنها عدة اثار سلبية على البيئة، واطلقت الوزارة العديد من المبادرات المرتبطة بإعادة تدوير وجمع المخلفات الالكترونيو منها اى تدوير، وورشة عمل المخلفات الالكترونية، بحضور ممثلى وزارة البيئة ، و ممثلى مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا (سيدارى) ، و عدد من الشباب، بهدف نشر الوعى بين الشباب من أجل الحفاظ على البيئة، إضافة إلى
التأكيد على ضرورة
تجنب التعامل الخاطىء مع المخلفات الالكترونية.





جدير بالذكر أن
تعرض المخلفات الإلكترونية
للتلف والتخلص منها بالحرق مع مخلفات أخرى،
يؤدى إلى أضرار بيئية جسيمة ، تؤدى إلى تسريب عناصر ضارة بصحة الإنسان والبيئة، الأمر الذى
دفع خبراء التكنولوجيا والبيئة إلى التحذير من تلك المخاطر، و أعدت وزارة البيئة خططا ومبادرات لمواجهتها،ونظمت ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات، واجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الالكترونية والتخلص الأمن منها، حيث قدم.
















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