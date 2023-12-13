حلف الناتو يرفع ميزانيته العسكرية 12% إلى 2.03 مليار يورو

(MENAFN
- Youm7)
قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء، إنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12 بالمئة إلى 2.03 مليار يورو كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2 بالمئة إلى 438.1 مليون يورو.
وقال الحلف في البيان الذي أعلن فيه عن الزيادة إن زيادة الميزانية العسكرية يسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية.
وتوفر الميزانية المدنية لحلف شمال الأطلسي الأموال اللازمة للأفراد وتكاليف التشغيل ونفقات البرامج لمقر الحلف وموظفيه الدوليين، بينما تغطي الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة الحلف والبعثات والعمليات حول العالم.
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