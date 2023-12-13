حلف الناتو يرفع ميزانيته العسكرية 12% إلى 2.03 مليار يورو

قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأربعاء، إنه سيرفع ميزانيته العسكرية لعام 2024 بنسبة 12 بالمئة إلى 2.03 مليار يورو كما سيرفع من ميزانيته المدنية 18.2 بالمئة إلى 438.1 مليون يورو.

وقال الحلف في البيان الذي أعلن فيه عن الزيادة إن زيادة الميزانية العسكرية يسمح للحلفاء بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بشكل أكثر فعالية.

وتوفر الميزانية المدنية لحلف شمال الأطلسي الأموال اللازمة للأفراد وتكاليف التشغيل ونفقات البرامج لمقر الحلف وموظفيه الدوليين، بينما تغطي الميزانية العسكرية تكاليف تشغيل مقر هيكل قيادة الحلف والبعثات والعمليات حول العالم.



