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الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا

12/13/2023 3:18:22 PM
(MENAFN- Youm7) دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون "على استعداد لتقديم الدعم الكامل والدائم لأوكرانيا".


وخلال مؤتمر صحفي، عقب مباحثات بباريس مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، قال ماكرون إن فرنسا وسلوفينيا "مصممان على دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا في المجالات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية، حيث إن أمننا الجماعي واحترام النظام الدولي القائم على القانون وعلى قيمنا المشتركة على المحك".


من جانبها، تهدد المجر بعرقلة اتخاذ قرارات مهمة بشأن كييف والمدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، يومي الخميس والجمعة، ومن بينها بدء المفاوضات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والموافقة على مساعدات أوروبية بقيمة 50 مليار يورو، على شكل هبات وقروض، لصالح أوكرانيا.


وقد أكد مجددا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بدء مفاوضات الانضمام سيكون "خطأ فادحا"، مؤكدا أن الاجراء المتوقع بتخصيص أموال أوروبية لصالح بودابست لن يغير رأيه.


وفي هذا الصدد، قال ماكرون اليوم بالإليزيه: "المناقشات التي سنجريها غدًا حاسمة"، مذكرًا بموقفه المؤيد لمفاوضات الانضمام، مرفقة بإصلاحات في أداء الاتحاد الأوروبي للسماح بهذا الانضمام الجديد.


وبالنسبة لرئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، فإن "القمة الأوروبية ستكون صعبة ولكنها مهمة للغاية"، مضيفًا: "إذا أردنا أن يكون هذا التوسع (في الاتحاد الأوروبي) فعالاً، فنحن بحاجة إلى إصلاحات داخلية".







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