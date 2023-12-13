سيدات اليد يهزمن شابات 2004 بالدورة الودية الدولية بالمركز الأولمبي

(MENAFN
- Youm7) فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد ، على نظيره الشابات مواليد 2004
بنتيجة 25/21 فى إطار الدورة الودية الرباعية التى يستضيفها المركز الأوليمبى بالمعادى .
وكان فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 25/14 فى الدورة الودية الدولية التى تنظمها مصر أمس الثلاثاء .
و يشارك فى هذه البطولة منتخبات ،مصر،الجزائر، والكونغو الديمقراطية
وجاءت قائمة منتخب السيدات
كالتالى ، حارسات المرمى: فرح الشاذلي - منة الله سيد – مي جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولي – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمي – شيماء صبري – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضي – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.
الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإداري، منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.
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