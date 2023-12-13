Thursday, 14 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيدات اليد يهزمن شابات 2004 بالدورة الودية الدولية بالمركز الأولمبي

12/13/2023 3:18:19 PM
(MENAFN- Youm7) فاز منتخب مصر لسيدات كرة اليد ، على نظيره الشابات مواليد 2004
بنتيجة 25/21 فى إطار الدورة الودية الرباعية التى يستضيفها المركز الأوليمبى بالمعادى .



وكان فاز منتخب سيدات كرة اليد على نظيره الجزائرى بنتيجة 25/14 فى الدورة الودية الدولية التى تنظمها مصر أمس الثلاثاء .





و يشارك فى هذه البطولة منتخبات ،مصر،الجزائر، والكونغو الديمقراطية



وجاءت قائمة منتخب السيدات
كالتالى ، حارسات المرمى: فرح الشاذلي - منة الله سيد – مي جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولي – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمي – شيماء صبري – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضي – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.



الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإداري، منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.












MENAFN13122023000132011024ID1107590570

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث