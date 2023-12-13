حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023

(MENAFN
- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال
فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال
محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمصرى بالدوري
بعد 214 يومًا.. الونش يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة المصري
اتحاد الكرة ينظم معسكرات للحكام والمحكمات منتصف ديسمبر
تدريب مغلق للأهلى في ثانى مران له بالسعودية استعدادا لمونديال الأندية
دورى NILE.. العمراوى حكما لبيراميدز والبلدية وسلطان للبنك والجونة
الفنزويلي جيسوس حكمًا لمباراة الأهلي واتحاد جدة بمونديال الأندية
كاف يخاطب بيراميدز واتحاد الكرة للحصول على أكثر من ألف دعوة مجانية لصالح صن داونز
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