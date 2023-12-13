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كريستو يغيب 3 أسابيع عن الأهلي بسبب إصابة الخلفية

12/13/2023 3:18:18 PM
(MENAFN- Youm7) يغيب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن فريقه بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال تدريبات فريقه التي سبقت سفر البعثة الحمراء إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كريستو معانته من شد في العضلة الخلفية وحاجته للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وسيكون مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدًا الخميس
متاحا لوسائل الإعلام المختلفة لمدة ١٥ دقيقة وفقا للوائح المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في السادسة مساء غد الخميس بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت مصر؛ استعدادا لمواجهة اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وبعد المران يتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب الجوهرة لمدة ٣٠ دقيقة خاصة أنه يستضيف مواجهة اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.







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