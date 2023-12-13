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مصدر مقرب: محمد الننى يحتاج 10 أيام فقط للعلاج وسيتواجد فى أمم أفريقيا

12/13/2023 3:18:18 PM
(MENAFN- Youm7) كشف مصدر مقرب من محمد الننى، نجم فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر ، أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج من 7 إلى 10 أيام علاج فقط.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن محمد الننى سوف يتواجد في قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة والإصابة لن تعوقه عن المشاركة مع الفراعنة.

وتعرض النني، لاعب أرسنال الإنجليزى، إلى إصابة خلال مشاركته في مواجهة آرسنال وآيندهوفن التي انتهت بالتعادل 1-1، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز ولكنه اشتكى من الإصابة في الدقيقة 61، وغادر على إثرها ملعب اللقاء
.

وكشف ميكيل آرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن النني تعرض لإصابة في أوتار الركبة
لكنه لا يعرف مدى الإصابة.

كان البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
تواصل مع محمد النني بعدما تعرض للإصابة بالأمس في مباراة فريقه بدوري الأبطال من أجل الاطمئنان على حجم الإصابة.







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