مصدر مقرب: محمد الننى يحتاج 10 أيام فقط للعلاج وسيتواجد فى أمم أفريقيا

(MENAFN
- Youm7) كشف مصدر مقرب من محمد الننى، نجم فريق أرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر ، أن الإصابة التي تعرض لها تحتاج من 7 إلى 10 أيام علاج فقط.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لليوم السابع أن محمد الننى سوف يتواجد في قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقبلة والإصابة لن تعوقه عن المشاركة مع الفراعنة.
وتعرض النني، لاعب أرسنال الإنجليزى، إلى إصابة خلال مشاركته في مواجهة آرسنال وآيندهوفن التي انتهت بالتعادل 1-1، في دوري أبطال أوروبا.
وشارك محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز ولكنه اشتكى من الإصابة في الدقيقة 61، وغادر على إثرها ملعب اللقاء
.
وكشف ميكيل آرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إن النني تعرض لإصابة في أوتار الركبة
لكنه لا يعرف مدى الإصابة.
كان البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
تواصل مع محمد النني بعدما تعرض للإصابة بالأمس في مباراة فريقه بدوري الأبطال من أجل الاطمئنان على حجم الإصابة.
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