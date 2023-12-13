الصين تنتقد بيان واشنطن بأن معاهدة الدفاع الأمريكية - الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 13 - 12 (كونا) -- قالت الصين اليوم الأربعاء إن البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة بأن معاهدة الدفاع الأمريكية - الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي ومنطقة رينآي ريف وجزيرة هوانغيان استفزاز للسيادة الصينية وتأييد لانتهاكها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية يوم الأحد الماضي يتجاهل الحقائق وهو محاولة لتأييد انتهاك الفلبين للسيادة الصينية واستفزازها ونحن نرفض ذلك بشدة".
وأضافت في تصريحات أورتها وكالة الأنباء الصينية ( شينخوا) إن البيان الأمريكي يهاجم أنشطة إنفاذ القانون المبررة تماما في الصين "لحماية حقوقنا في رينآي ريف وجزيرة هوانغيان".
وأضافت إن جزيرة هوانغيان (سكاربورو شول) كانت دائما جزءا من الأراضي الصينية وإن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على الجزيرة والمياه المجاورة لها.
وقالت إن السفن الحكومية الفلبينية توغلت من دون إذن صيني في المياه المتاخمة للجزيرة في 9 ديسمبر الجاري. (النهاية)
م ك / ه س ص
MENAFN13122023000071011013ID1107590566
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