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الصين تنتقد بيان واشنطن بأن معاهدة الدفاع الأمريكية - الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 13 - 12 (كونا) -- قالت الصين اليوم الأربعاء إن البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة بأن معاهدة الدفاع الأمريكية - الفلبينية تمتد إلى بحر الصين الجنوبي ومنطقة رينآي ريف وجزيرة هوانغيان استفزاز للسيادة الصينية وتأييد لانتهاكها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن البيان الذي أصدرته الخارجية الأمريكية يوم الأحد الماضي يتجاهل الحقائق وهو محاولة لتأييد انتهاك الفلبين للسيادة الصينية واستفزازها ونحن نرفض ذلك بشدة".
وأضافت في تصريحات أورتها وكالة الأنباء الصينية ( شينخوا) إن البيان الأمريكي يهاجم أنشطة إنفاذ القانون المبررة تماما في الصين "لحماية حقوقنا في رينآي ريف وجزيرة هوانغيان".
وأضافت إن جزيرة هوانغيان (سكاربورو شول) كانت دائما جزءا من الأراضي الصينية وإن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على الجزيرة والمياه المجاورة لها.
وقالت إن السفن الحكومية الفلبينية توغلت من دون إذن صيني في المياه المتاخمة للجزيرة في 9 ديسمبر الجاري. (النهاية)

م ك / ه س ص



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