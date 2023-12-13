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البحرين ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 12 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الأربعاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان جهود المجموعة العربية برئاسة مصر في تقديم مشروع هذا القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" واعتماده بما يشبه الإجماع الدولي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة (متحدون من أجل السلام).
واكد البيان موقف البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الثلاثاء في دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة" قرارا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة حيث صوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت. (النهاية)

خ ن ع / ر س



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