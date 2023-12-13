البحرين ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 13 - 12 (كونا) -- رحبت البحرين اليوم الأربعاء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان جهود المجموعة العربية برئاسة مصر في تقديم مشروع هذا القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" واعتماده بما يشبه الإجماع الدولي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة (متحدون من أجل السلام).
واكد البيان موقف البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت أمس الثلاثاء في دورتها الاستثنائية الطارئة بشأن "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة" قرارا بأغلبية ساحقة يدعو إلى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية الى غزة حيث صوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت. (النهاية)
خ ن ع / ر س
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