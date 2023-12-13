مصر: الاتفاق على زيادة دخول الوقود يوميا لغزة إلى 189 ألف لتر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان اليوم الأربعاء أنه جرى الاتفاق على زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة يوميامن 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي.
وأضاف رشوان في تصريحات صحفية إن هذه الكمية جرى إدخالها اليوم بالفعل منوها بأنه منذ أمس بدأ منذ عبور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من مصر إلى غزة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى معبر العوجة حسب الاتفاق مع الإسرائيليين كما كان الوضع سابقا.
وقال إن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود من 60 إلى 80 شاحنة يوميا.
وأوضح رشوان أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنا وحجم المياه 13936 طنا فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات.
وأشار كذلك إلى دخول 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى وعدد 48 سيارة إسعاف و2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة موضحا انه بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.
ونوه بأن مصر قد استقبلت في نفس الفترة 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة ومعهم نحو 612 مرافقا إضافة إلى عبور 14023 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة.
وشدد على أن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة وأنها ستواصل جهودها للاسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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