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مصر: الاتفاق على زيادة دخول الوقود يوميا لغزة إلى 189 ألف لتر

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 12 (كونا) -- أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان اليوم الأربعاء أنه جرى الاتفاق على زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة يوميامن 129 ألف لتر إلى 189 ألفا بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي.
وأضاف رشوان في تصريحات صحفية إن هذه الكمية جرى إدخالها اليوم بالفعل منوها بأنه منذ أمس بدأ منذ عبور شاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة من مصر إلى غزة من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم بالإضافة إلى معبر العوجة حسب الاتفاق مع الإسرائيليين كما كان الوضع سابقا.
وقال إن هذا من شأنه تسهيل تسريع وصول الشاحنات لقطاع غزة وزيادة عددها في حدود من 60 إلى 80 شاحنة يوميا.
وأوضح رشوان أنه منذ بدء إدخال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ حجم المساعدات الطبية 3866 طنا والمساعدات من المواد الغذائية 22799 طنا وحجم المياه 13936 طنا فضلا عن 222 قطعة من الخيام والمشمعات.
وأشار كذلك إلى دخول 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى وعدد 48 سيارة إسعاف و2678 طنا من الوقود خلال نفس الفترة موضحا انه بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة 4057 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر.
ونوه بأن مصر قد استقبلت في نفس الفترة 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة ومعهم نحو 612 مرافقا إضافة إلى عبور 14023 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و2135 مصريا من قطاع غزة.
وشدد على أن مصر تواصل جهودها الكثيفة لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في قطاع غزة وأنها ستواصل جهودها للاسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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