العراق يدخل حالة الانذار القصوى مع حظر جزئي لحركة المركبات قبل الانتخابات المحلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 13 - 12 (كونا) -- أمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بدخول القطعات العسكرية العراقية حالة الانذار القصوى فيما وجهت خلية الاعلام الامني بحظر محدود لحركة المركبات والدراجات والتجمعات البشرية لتأمين الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
وذكرت وكالة الانباء العراقية اليوم الأربعاء ان السوداني وجه بدخول الجيش حالة الانذار القصوى ابتداء من يوم غد الخميس وحتى 20 ديسمبر الجاري كما امر بوقف الاجازات والتحاق كافة المجازين بوحداتهم العسكرية فورا وان يكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم في دائرة الميرة.
بدوره اعلن المتحدث باسم خلية الاعلام الامني العراقية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي ان خطة تأمين الانتخابات تتضمن حظر حركة المركبات التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان داخل مراكز المدن ومنع استخدام الطائرات المسيرة لاغراض التصوير والاغراض المدنية الاخرى الا بموافقة قيادة العمليات المشتركة.
واشار ميري الى ان التوجيهات تتضمن كذلك منع حركة الدراجات النارية والعربات بمختلف انواعها خاصة قرب المراكز الانتخابية والاهداف الحيوية بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الانتخابات في 18 ديسمبر (العاشرة مساء في 17 ديسمبر بتوقيت غرينتش) ولغاية الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي (الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش).
وأوضح ان الخطة الامنية تتضمن كذلك منع التجمعات البشرية والتظاهرات بجميع أشكالها الا بعد الحصول على الموافقات الاصولية وذلك بدءا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الخميس وحتى نهاية الانتخابات.
وتجري انتخابات مجالس المحافظات المحلية في عموم محافظات العراق بما فيها محافظة كركوك وذلك بعد نحو اربع سنوات من حل آخر دورة انتخابية تحت ضغط من الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في العام 2019. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
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