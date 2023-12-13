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(الأوقاف): 45 ألفا سجلوا في المنصة المركزية لموسم الحج المقبل

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الاربعاء تسجيل 45 ألف شخص في المنصة المركزية للحج لعام 2024 الموافق 1445 هجرية بعد إغلاق التسجيل في المنصة اليوم الأربعاء.
وقال وكيل الوزارة الدكتور بدر المطيري في تصريح صحفي إن الحصة المخصصة لحجاج دولة الكويت هي 8 آلاف حاج مؤكدا خضوع القبول للمعايير التي وضعتها الوزارة مشيرا الى أن الوزارة قامت بفرز الحجاج المقبولين مباشرة والذين وصلت لهم رسائل نصية عبر هواتفهم من خلال الارقام التي قاموا بتسجيلها في الطلب.
ودعا المطيري المقبولين إلى استكمال عملية تسجيلهم لدى الحملات خلال 5 ايام فقط من خلال معرض الحج والعمرة الخامس الذي سينطلق غدا الخميس ويستمر مدة اسبوع في أرض المعارض بمشرف صالة رقم 8 ليطلع الزوار والحجاج على الخدمات المقدمة من الحملات المشاركة.(النهاية)

ع ظ / ط أ ب




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