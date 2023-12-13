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الهند: شخصان يقفزان فجأة لمنطقة النواب بالبرلمان والشرطة تحقق في الخرق الأمني

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 12 (كونا) -- قفز شخصان فجأة إلى منطقة النواب داخل البرلمان الهندي أثناء سير جلسة البرلمان اليوم الأربعاء وألقوا عبوات انبعث منها غاز أصفر.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية (برس ترست) أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص قالت إنهم ضالعون في الحادث وفتحت تحقيقا في الخرق الذي أصاب تأمين البرلمان.
وطلبت أحزاب المعارضة بيانا من الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في هذا الحادث وملابساته ولاسيما أنه يأتي تزامنا مع الذكرى ال 22 للهجوم الدموي على البرلمان الهندي عام 2001 الذي أودى بحياة 12 شخصا. (النهاية)

أ ت ك / ه س ص



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