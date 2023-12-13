الهند: شخصان يقفزان فجأة لمنطقة النواب بالبرلمان والشرطة تحقق في الخرق الأمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 13 - 12 (كونا) -- قفز شخصان فجأة إلى منطقة النواب داخل البرلمان الهندي أثناء سير جلسة البرلمان اليوم الأربعاء وألقوا عبوات انبعث منها غاز أصفر.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية (برس ترست) أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص قالت إنهم ضالعون في الحادث وفتحت تحقيقا في الخرق الذي أصاب تأمين البرلمان.
وطلبت أحزاب المعارضة بيانا من الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في هذا الحادث وملابساته ولاسيما أنه يأتي تزامنا مع الذكرى ال 22 للهجوم الدموي على البرلمان الهندي عام 2001 الذي أودى بحياة 12 شخصا. (النهاية)
أ ت ك / ه س ص
MENAFN13122023000071011013ID1107590561
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.