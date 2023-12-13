عضو بالرئاسي اليمني: نقف مع المجتمع الدولي في حماية الملاحة بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 12 (كونا) -- أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة تقف مع المجتمع الدولي في حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن في مواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الزبيدي أمام ضباط من الجيش اليمني لدى افتتاحه مقر الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة المؤقتة (عدن) وتدشين سير العملية التعليمية فيها.
وقال الزبيدي "نحن جزء من المجتمع الدولي المدني المتسامح ولم ولن نكون يوما قطاع طرق أو قراصنة بحر".
وأضاف "لا يستطيع أحد أن يزايد على بلادنا وشعبنا في وقوفه ودعمه للشعب الفلسطيني على امتداد التاريخ حيث كانت (عدن) من أوائل العواصم العربية التي احتضنت أبناء فلسطين سواء مواطنين أو قادة فصائل".
وأشار إلى تصعيد ميليشيات الحوثي وتهديداتها المستمرة لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومخاطر ذلك على الأمن الغذائي والقومي اليمني.
وأكد دعمه الكامل لوزارة الدفاع بقيادة الفريق محسن الداعري مشددا على أن كل القوات التي تم تشكيلها منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وحتى اليوم من القيادات والجنود والضباط سيكونون تحت إمرته في أي معركة عسكرية سيخوضها. (النهاية)
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