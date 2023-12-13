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عضو بالرئاسي اليمني: نقف مع المجتمع الدولي في حماية الملاحة بالبحر الأحمر

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 13 - 12 (كونا) -- أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي اليوم الأربعاء أن القوات المسلحة تقف مع المجتمع الدولي في حماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن في مواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء في كلمة ألقاها الزبيدي أمام ضباط من الجيش اليمني لدى افتتاحه مقر الأكاديمية العسكرية العليا في العاصمة المؤقتة (عدن) وتدشين سير العملية التعليمية فيها.
وقال الزبيدي "نحن جزء من المجتمع الدولي المدني المتسامح ولم ولن نكون يوما قطاع طرق أو قراصنة بحر".
وأضاف "لا يستطيع أحد أن يزايد على بلادنا وشعبنا في وقوفه ودعمه للشعب الفلسطيني على امتداد التاريخ حيث كانت (عدن) من أوائل العواصم العربية التي احتضنت أبناء فلسطين سواء مواطنين أو قادة فصائل".
وأشار إلى تصعيد ميليشيات الحوثي وتهديداتها المستمرة لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ومخاطر ذلك على الأمن الغذائي والقومي اليمني.
وأكد دعمه الكامل لوزارة الدفاع بقيادة الفريق محسن الداعري مشددا على أن كل القوات التي تم تشكيلها منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وحتى اليوم من القيادات والجنود والضباط سيكونون تحت إمرته في أي معركة عسكرية سيخوضها. (النهاية)

س ن ص / ر س



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