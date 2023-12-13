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كاظمة يحرز لقب البطولة التمهيدية لألعاب القوى لفئة العمومي والقادسية يفوز بالناشئين

12/13/2023 3:18:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أحرز نادي كاظمة لقب منافسات فئة العمومي للفرق ضمن البطولة التمهيدية لألعاب القوى لفئتي العمومي والناشئين التي نظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى منذ 10 الجاري واختتمت اليوم الاربعاء فيما احتل القادسية المركز الثاني والكويت الثالث.
وتمكن القادسية من الفوز بالمركز الاول لمنافسات فئة الناشئين للفرق ضمن البطولة ذاتها والتي اقيمت على مضمار وميدان احمد الرشدان متقدما على كاظمة الذي حل بالمركز الثاني فيما حل الساحل في المركز الثالث.
وعلى صعيد منافسات الوثب العالي تمكن اللاعب طلال جاسم من نادي القادسية من الظفر بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء خالد الشمري من نادي الشباب ثانيا بينما نال لاعب نادي كاظمة عبدالله البلوشي المركز الثالث.
وفي منافسات العشاري تمكن اللاعب سالم حمدان من نادي القادسية من الظفر بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء سلطان الريس من نادي القادسية ثانيا ولاعب نادي كاظمة عيسى سامي ثالثا.
وفي منافسات قذف القرص تمكن اللاعب عبدالله الزنكوي من نادي التضامن من الفوز بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء جعفر محمد من نادي الكويت ثانيا ولاعب نادي الساحل حسين الناصر ثالثا.
وفاز لاعب الساحل حمدان سعد بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين لمسافة ثلاثة كيلومترات تلاه عبدالرحمن عليان من نادي الجهراء ثانيا ولاعب نادي الجهراء احمد صالح ثالثا.
كما فاز لاعب الكويت فيصل عشوي بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين لمسافة 110 أمتار تلاه خالد عبد الوهاب من نادي القادسية ثانيا ولاعب نادي الكويت حسن علي ثالثا.(النهاية)

م ي م / ط أ ب




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