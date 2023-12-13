كاظمة يحرز لقب البطولة التمهيدية لألعاب القوى لفئة العمومي والقادسية يفوز بالناشئين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 13 - 12 (كونا) -- أحرز نادي كاظمة لقب منافسات فئة العمومي للفرق ضمن البطولة التمهيدية لألعاب القوى لفئتي العمومي والناشئين التي نظمها الاتحاد الكويتي لألعاب القوى منذ 10 الجاري واختتمت اليوم الاربعاء فيما احتل القادسية المركز الثاني والكويت الثالث.
وتمكن القادسية من الفوز بالمركز الاول لمنافسات فئة الناشئين للفرق ضمن البطولة ذاتها والتي اقيمت على مضمار وميدان احمد الرشدان متقدما على كاظمة الذي حل بالمركز الثاني فيما حل الساحل في المركز الثالث.
وعلى صعيد منافسات الوثب العالي تمكن اللاعب طلال جاسم من نادي القادسية من الظفر بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء خالد الشمري من نادي الشباب ثانيا بينما نال لاعب نادي كاظمة عبدالله البلوشي المركز الثالث.
وفي منافسات العشاري تمكن اللاعب سالم حمدان من نادي القادسية من الظفر بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء سلطان الريس من نادي القادسية ثانيا ولاعب نادي كاظمة عيسى سامي ثالثا.
وفي منافسات قذف القرص تمكن اللاعب عبدالله الزنكوي من نادي التضامن من الفوز بالمرتبة الاولى فئة العمومي فيما جاء جعفر محمد من نادي الكويت ثانيا ولاعب نادي الساحل حسين الناصر ثالثا.
وفاز لاعب الساحل حمدان سعد بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين لمسافة ثلاثة كيلومترات تلاه عبدالرحمن عليان من نادي الجهراء ثانيا ولاعب نادي الجهراء احمد صالح ثالثا.
كما فاز لاعب الكويت فيصل عشوي بمنافسات الفردي لسباق فئة الناشئين لمسافة 110 أمتار تلاه خالد عبد الوهاب من نادي القادسية ثانيا ولاعب نادي الكويت حسن علي ثالثا.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
MENAFN13122023000071011013ID1107590559
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.