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(السد) يفوز على (الدحيل) بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الدوري القطري

12/13/2023 3:18:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 – 12 (كونا) -– فاز فريق (السد) اليوم الأربعاء على نظيره (الدحيل) بنتيجة (3 -1) على استاد جاسم بن حمد وذلك ضمن مباريات (دوري نجوم إكسبو) القطري لكرة القدم.
واستطاع (السد) ان يقلب النتيجة لصالحه بعدما كان متخلفا بهدف في الشوط الأول سجله لاعب (الدحيل) كريم بوضيف في الدقيقة التاسعة لينتهي هذا الشوط بتقدم (الدحيل).
وفي الشوط الثاني استطاع لاعبا (السد) أكرم عفيف وغونزالو خيمينيز تسجيل هدفين بالدقيقتين 56 و58 ثم أضاف عفيف الهدف الاخير من الوقت بدل الضائع للشوط لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف لصالح (السد).
وبهذه النتيجة حافظ (السد) على صدارته للدوري بواقع 28 نقطة فيما تجمد رصيد (الدحيل) في المركز الخامس ب17 نقطة. (النهاية)

س س س / ر ج



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