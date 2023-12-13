(السد) يفوز على (الدحيل) بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الدوري القطري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 – 12 (كونا) -– فاز فريق (السد) اليوم الأربعاء على نظيره (الدحيل) بنتيجة (3 -1) على استاد جاسم بن حمد وذلك ضمن مباريات (دوري نجوم إكسبو) القطري لكرة القدم.
واستطاع (السد) ان يقلب النتيجة لصالحه بعدما كان متخلفا بهدف في الشوط الأول سجله لاعب (الدحيل) كريم بوضيف في الدقيقة التاسعة لينتهي هذا الشوط بتقدم (الدحيل).
وفي الشوط الثاني استطاع لاعبا (السد) أكرم عفيف وغونزالو خيمينيز تسجيل هدفين بالدقيقتين 56 و58 ثم أضاف عفيف الهدف الاخير من الوقت بدل الضائع للشوط لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدف لصالح (السد).
وبهذه النتيجة حافظ (السد) على صدارته للدوري بواقع 28 نقطة فيما تجمد رصيد (الدحيل) في المركز الخامس ب17 نقطة. (النهاية)
س س س / ر ج
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