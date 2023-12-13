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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت مجددا أسعار الفائدة عند 5ر5 بالمئة

12/13/2023 3:18:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء سعر الفائدة الأمريكية ثابتا في نطاق يتراوح بين 25ر5 و5ر5 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.
ويتوافق هذا القرار مع توقعات المحللين بوجود توجه لدى المركزي الأمريكي لإنهاء سياسة تشديد السياسة المالية التي بدأت منذ عامين.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان له عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن "النشاط الاقتصادي تباطأت وتيرته القوية في الربع الثالث" بالمقارنة مع بيان نوفمبر الماضي الذي أشار إلى توسع قوي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
كما ذكر أن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا وهو تغيير عن الجملة المعتادة في بيانات الاحتياطي الفيدرالي وهي أن "التضخم لا يزال مرتفعا".
وأضاف البيان إنه دعما لهدف اللجنة المتمثل بتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المئة على المدى الطويل فإنها قررت "الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق بين 25ر5و 5ر5 نقطة مئوية".
وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتبلغ أعلى مستوى لها في الولايات المتحدة من المتوقع أن يشير صناع السياسات إلى أن تشديد السياسة المالية قد انتهى خاصة في ظل وجود ارتياح بسبب انخفاض التضخم إلى 1ر3 بالمئة وهو تحسن ملحوظ عن الذروة التي وصل إليها في يونيو 2022 والبالغة 1ر9 بالمئة حتى وإن لم يحقق مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن معدل التضخم الذي يستهدفه البالغ 2 بالمائة.
كما يرجح الاقتصاديون أن تكون خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية هي إقرار تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة لم يتم توقعها بعد مع وجود احتمال حدوث التخفيض الأول في مايو المقبل. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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