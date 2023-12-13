الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت مجددا أسعار الفائدة عند 5ر5 بالمئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 13 - 12 (كونا) -- أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء سعر الفائدة الأمريكية ثابتا في نطاق يتراوح بين 25ر5 و5ر5 نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي.
ويتوافق هذا القرار مع توقعات المحللين بوجود توجه لدى المركزي الأمريكي لإنهاء سياسة تشديد السياسة المالية التي بدأت منذ عامين.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان له عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن "النشاط الاقتصادي تباطأت وتيرته القوية في الربع الثالث" بالمقارنة مع بيان نوفمبر الماضي الذي أشار إلى توسع قوي للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
كما ذكر أن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا وهو تغيير عن الجملة المعتادة في بيانات الاحتياطي الفيدرالي وهي أن "التضخم لا يزال مرتفعا".
وأضاف البيان إنه دعما لهدف اللجنة المتمثل بتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المئة على المدى الطويل فإنها قررت "الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق بين 25ر5و 5ر5 نقطة مئوية".
وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 لتبلغ أعلى مستوى لها في الولايات المتحدة من المتوقع أن يشير صناع السياسات إلى أن تشديد السياسة المالية قد انتهى خاصة في ظل وجود ارتياح بسبب انخفاض التضخم إلى 1ر3 بالمئة وهو تحسن ملحوظ عن الذروة التي وصل إليها في يونيو 2022 والبالغة 1ر9 بالمئة حتى وإن لم يحقق مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن معدل التضخم الذي يستهدفه البالغ 2 بالمائة.
كما يرجح الاقتصاديون أن تكون خطوة البنك المركزي الأمريكي التالية هي إقرار تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة لم يتم توقعها بعد مع وجود احتمال حدوث التخفيض الأول في مايو المقبل. (النهاية)
ر س ر / ه س ص
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