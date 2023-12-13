المقاولين تنظم حملة تبرع بالدم لأهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13كانون الأول (بترا)-نظمت نقابة المقاولين، اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة تبرع بالدم شارك فيها أعضاء مجلس إدارة النقابة والعاملين وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
وجرى التبرع من خلال وحدة التبرع المتنقلة، إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي في دعم الأهل في قطاع غزة.
وقال نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، إن الأردنيين كافة يقفون خلف القيادة الهاشمية الرشيدة والتي تقود جهوداً حثيثة عربياً ودولياً لحماية المدنيين في غزة وتجنيبهم الإبادة الجماعية، مؤكدا أنه من واجب الجميع دعم الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كل محنة يتعرضون لها.
وبين الخضيري أن الحملة جاءت بهدف المساهمة في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف معهم في التصدي للعدوان الاسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن الأردنيين وعلى مر التاريخ كانوا سندا لإخوانهم في فلسطين.
وأشار إلى أن تقديم دماءنا وأموالنا لأهل غزة يُعدّ أقل ما يمكن عمله، فهو واجبٌ للمساعدة في تحقيق الحلم الأكبر والقضية الأولى وهي تحرير فلسطين.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 22:06:08
MENAFN13122023000117011021ID1107590549
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