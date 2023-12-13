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المقاولين تنظم حملة تبرع بالدم لأهل غزة

12/13/2023 3:18:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13كانون الأول (بترا)-نظمت نقابة المقاولين، اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم، التابع لوزارة الصحة، حملة تبرع بالدم شارك فيها أعضاء مجلس إدارة النقابة والعاملين وعدد من أعضاء الهيئة العامة.
وجرى التبرع من خلال وحدة التبرع المتنقلة، إسهاماً في دعم الجهود الوطنية والتكافل الاجتماعي في دعم الأهل في قطاع غزة.
وقال نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري، إن الأردنيين كافة يقفون خلف القيادة الهاشمية الرشيدة والتي تقود جهوداً حثيثة عربياً ودولياً لحماية المدنيين في غزة وتجنيبهم الإبادة الجماعية، مؤكدا أنه من واجب الجميع دعم الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كل محنة يتعرضون لها.
وبين الخضيري أن الحملة جاءت بهدف المساهمة في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف معهم في التصدي للعدوان الاسرائيلي الغاشم، مؤكدا أن الأردنيين وعلى مر التاريخ كانوا سندا لإخوانهم في فلسطين.
وأشار إلى أن تقديم دماءنا وأموالنا لأهل غزة يُعدّ أقل ما يمكن عمله، فهو واجبٌ للمساعدة في تحقيق الحلم الأكبر والقضية الأولى وهي تحرير فلسطين.
--(بترا)
رش/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 22:06:08

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