مسؤولة أممية: وقف إطلاق النار في غزة حاجة ماسة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، اليوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار في غزة حاجة ماسة كونه السبيل الوحيد للمضي قدما، وبما يشكله من مصلحة للجميع.

وقالت هاستينغر، في مؤتمر صحفي اليوم، إن ما يحدث على الأرض لن يجلب السلام والأمن سواء للفلسطينيين أو الإسرائيليين لسنوات عدة، إن لم يكن لأجيال قادمة، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في مصلحة الجميع في الوقت الحالي.

وأضافت المسؤولة الأممية "أنني أسلط الضوء على حقيقة أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مسؤولة عن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين"، وهذا يعني أن على الإسرائيليين توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين، معتبرة أن ذلك يجب ألا يقتصر على الأمم المتحدة وحدها.

وأكدت أن السماح للشاحنات بالوصول إلى الحدود بين مصر وغزة ليس كافيا فعلى "إسرائيل التأكد من أن الظروف داخل غزة هي أيضًا من النوع الذي يمكننا من تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها".

وأشارت المسؤولة الأممية الى اعتقال قوات الاحتلال واحتجاز بعض الفلسطينيين دون أي نوع من المحاكمة، ما يشكل مصدر قلق واضح للأمم المتحدة.

يذكر أن الحكومة الاسرائيلية رفضت تجديد تأشيرة لين هاستينغز كون إسرائيل القائمة بالاحتلال هي من يجدد تأشيرات المسؤولين الأممين في فلسطين المحتلة.

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 22:04:51