بحضور خالد بن حمد.. توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة المملكة لدعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب.

ووقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي، ومن جانب الجامعة الرئيس د.حسن بن رفدان الهجهوج، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة و د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ود. ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي.

وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الهيئة العامة للرياضة ماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير القطاع الرياضي وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي انطلاقا من حرص الهيئة على دعم الرياضيين وتشجيعهم على التحصيل العلمي والأكاديمي.

وأشاد سموه بمساهمة جامعة المملكة في دعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب لما لها من إنعكاسات إيجابية في تحفيز اللاعبين الصغار على التألق الرياضي لنيل أحد مقاعد المبادرة في جامعة المملكة مستقبلا حيث تعتبر تلك المذكرة امتداد لسلسلة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجامعات الخاصة سابقا.

وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز الجانب الأكاديمي في مسيرة الرياضيين البحرينيين، لما للتعليم من أثر هام في دعم جميع قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي حيث إن الهيئة العامة للرياضة تولي العلم اهتماما كبيرا لكونه يسهم في تكوين جيل رياضي متسلح بالعلم والمعرفة، مثمنا سموه تعاون جامعة المملكة ودخولها ضمن المبادرة وهو ما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الرياضي والذي يحتضن شريحة كبيرة من الشباب متمنيا سموه للجامعة المزيد من التقدم والنجاح.