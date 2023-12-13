بحضور خالد بن حمد.. توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة المملكة

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- Akhbar Al Khaleej) شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة المملكة لدعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب.
ووقع مذكرة التعاون من جانب الهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي، ومن جانب الجامعة الرئيس د.حسن بن رفدان الهجهوج، بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة و د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم ود. ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الهيئة العامة للرياضة ماضية في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير القطاع الرياضي وإبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة ومن بينها مؤسسات التعليم العالي انطلاقا من حرص الهيئة على دعم الرياضيين وتشجيعهم على التحصيل العلمي والأكاديمي.
وأشاد سموه بمساهمة جامعة المملكة في دعم مبادرة مقعد خالد بن حمد لجيل الذهب لما لها من إنعكاسات إيجابية في تحفيز اللاعبين الصغار على التألق الرياضي لنيل أحد مقاعد المبادرة في جامعة المملكة مستقبلا حيث تعتبر تلك المذكرة امتداد لسلسلة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجامعات الخاصة سابقا.
وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية تعزيز الجانب الأكاديمي في مسيرة الرياضيين البحرينيين، لما للتعليم من أثر هام في دعم جميع قطاعات المملكة ومن بينها القطاع الرياضي حيث إن الهيئة العامة للرياضة تولي العلم اهتماما كبيرا لكونه يسهم في تكوين جيل رياضي متسلح بالعلم والمعرفة، مثمنا سموه تعاون جامعة المملكة ودخولها ضمن المبادرة وهو ما يعكس حرصها على تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الرياضي والذي يحتضن شريحة كبيرة من الشباب متمنيا سموه للجامعة المزيد من التقدم والنجاح.
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