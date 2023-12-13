البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 153 دولة، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة سكان القطاع، ووجوب حماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وثمنت الوزارة جهود المجموعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة في تقديم مشروع هذا القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، واعتماده بما يشبه الإجماع الدولي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة "متحدون من أجل السلام"، مجددة موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
MENAFN13122023000055011008ID1107590534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.