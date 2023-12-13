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البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة

12/13/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 153 دولة، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة سكان القطاع، ووجوب حماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وثمنت الوزارة جهود المجموعة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة في تقديم مشروع هذا القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، واعتماده بما يشبه الإجماع الدولي خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة "متحدون من أجل السلام"، مجددة موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

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