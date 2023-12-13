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الأمين العام لمجلس النواب: الاحتفال بيوم شرطة البحرين مناسبة وطنية رفيعة لتعزيز الشراكة المجتمعية

12/13/2023 3:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.
واشاد بونجمة بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في الارتقاء بالمنظومة الأمنية الحضارية، وفق منهجية رائدة، واستراتيجية شاملة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا عطاء وإخلاص ومهنية كافة منتسبي وزارة الداخلية، في سبيل بسط الأمن في ربوع الوطن، وصون مقدراته ومكتسباته، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، والحفاظ على إنجازات البلاد، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وقال إن الاحتفال بيوم شرطة البحرين، مناسبة وطنية رفيعة، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وعلامة مضيئة لاستذكار تضحيات رجال الواجب الوطني، رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته.

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