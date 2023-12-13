الأمين العام لمجلس النواب: الاحتفال بيوم شرطة البحرين مناسبة وطنية رفيعة لتعزيز الشراكة المجتمعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم الشرطة البحرينية، ومرور 104 أعوام على تأسيس شرطة البحرين.
واشاد بونجمة بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في الارتقاء بالمنظومة الأمنية الحضارية، وفق منهجية رائدة، واستراتيجية شاملة، تنفيذا للرؤية الملكية السامية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمنا عطاء وإخلاص ومهنية كافة منتسبي وزارة الداخلية، في سبيل بسط الأمن في ربوع الوطن، وصون مقدراته ومكتسباته، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين، والحفاظ على إنجازات البلاد، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وقال إن الاحتفال بيوم شرطة البحرين، مناسبة وطنية رفيعة، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وعلامة مضيئة لاستذكار تضحيات رجال الواجب الوطني، رحمهم الله تعالى وأسكنهم فسيح جناته.
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