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مدير عام المرور: تكثيف التواجد المروري في إجازة العيد الوطني ومراعاة جوانب السلامة

12/13/2023 3:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجيد من خلال تكثيف التواجد المروري على جميع الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات من خلال الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة والراجلة وذلك بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع.

وبهذه المناسبة ، هنأ المدير العام للإدارة العامة للمرور بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المعظم، داعياً لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان سلامة الجميع وكذلك الحفاظ على سلامة الأطفال خلال استخدامهم الطريق و بجلوسهم الصحيح في المركبات ، ومراعاة المشاة والقاطنين في المناطق السكنية، متمنياً السلامة للجميع.

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