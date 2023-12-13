مدير عام المرور: تكثيف التواجد المروري في إجازة العيد الوطني ومراعاة جوانب السلامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجيد من خلال تكثيف التواجد المروري على جميع الشوارع الرئيسية والطرق المؤدية إلى مواقع الاحتفالات من خلال الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة والراجلة وذلك بالتنسيق مع مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع.
وبهذه المناسبة ، هنأ المدير العام للإدارة العامة للمرور بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المعظم، داعياً لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان سلامة الجميع وكذلك الحفاظ على سلامة الأطفال خلال استخدامهم الطريق و بجلوسهم الصحيح في المركبات ، ومراعاة المشاة والقاطنين في المناطق السكنية، متمنياً السلامة للجميع.
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