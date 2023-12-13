مدير عام المرور: تكثيف التواجد المروري في إجازة العيد الوطني ومراعاة جوانب السلامة

وبهذه المناسبة ، هنأ المدير العام للإدارة العامة للمرور بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المعظم، داعياً لأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية لضمان سلامة الجميع وكذلك الحفاظ على سلامة الأطفال خلال استخدامهم الطريق و بجلوسهم الصحيح في المركبات ، ومراعاة المشاة والقاطنين في المناطق السكنية، متمنياً السلامة للجميع.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.