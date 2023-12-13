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محافظة العاصمة بالتعاون مع مركز تمكين شباب القادسية يحتفلان بالأعياد الوطنية

12/13/2023 3:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة ، نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع مركز تمكين شباب القادسية احتفالية ، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم .
وبهذه المناسبة ، أكد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة بأن مشاركة محافظة العاصمة في الفعاليات والأعياد الوطنية يأتي سعياً منها لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته في نفوس المواطنين ، مثنياً على جهود المركز في تنظيم الاحتفال ودورهم في نشر الثقافة الوطنية بين الأهالي .
وقد شهد الحفل كلمة لرئيس المركز المهندس يوسف الدوسري رفع فيها تهاني أعضاء المركز للقيادة الرشيدة والمواطنين بمناسبة الأعياد الوطنية ، بعدها أقيمت مجموعة من عروض الفنون الشعبية التي أضفت أجواء احتفالية على هذه المناسبة الوطنية، واختتمت الفعالية بفقرة للعرضة البحرينية التقليدية وقصائد شعرية وسوق للأسر المنتجة .

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