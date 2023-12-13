محافظة العاصمة بالتعاون مع مركز تمكين شباب القادسية يحتفلان بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة ، نظمت محافظة العاصمة بالتعاون مع مركز تمكين شباب القادسية احتفالية ، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم .
وبهذه المناسبة ، أكد حسن عبدالله المدني نائب محافظ محافظة العاصمة بأن مشاركة محافظة العاصمة في الفعاليات والأعياد الوطنية يأتي سعياً منها لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن وقيادته في نفوس المواطنين ، مثنياً على جهود المركز في تنظيم الاحتفال ودورهم في نشر الثقافة الوطنية بين الأهالي .
وقد شهد الحفل كلمة لرئيس المركز المهندس يوسف الدوسري رفع فيها تهاني أعضاء المركز للقيادة الرشيدة والمواطنين بمناسبة الأعياد الوطنية ، بعدها أقيمت مجموعة من عروض الفنون الشعبية التي أضفت أجواء احتفالية على هذه المناسبة الوطنية، واختتمت الفعالية بفقرة للعرضة البحرينية التقليدية وقصائد شعرية وسوق للأسر المنتجة .
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