المبادرة العربية المسيحية تستنكر العدوان الوحشي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- قالت المبادرة العربيّة المسيّحيّة، التي نظمتها الجمعية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، "إن العدوان الذي تشنه الآلة العسكريّة الإسرائيّلية على قطاع غزة، وعموم فلسطين، هو أبشع عدوان وحشي يشهده العالم في القرن ا لـ21، بهدف الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري".

واستنكرت الممارسات الوحشية التي ينفذها الاحتلال، والمتمثلة "بسفك الدماء، والتنكيل بالمدنيين، ونسف المباني، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والتهجير القسري للسكان" والتي تشكل خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية.

وأكدت المبادرة في مؤتمر صحفي اليوم، حق الفلسطينين في الدفاع عن أرضهم، ومقدساتهم، وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين المهجرين إلى أرضهم في وطنهم، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمة الدولية، وفتح المعابر، ورفع الحصار عن قطاع غزة؛ لإيصال المساعدات للمتضررين.

وقالت المبادرة إننا كمواطنين أردنيين مسيحيين نشكل جزءًا من نسيج الأمة العربية، وجذرًا ضاربًا في تاريخها، نؤكد موقفنا الموحد ضد المسيحية المتصهينة، وبعض الممارسات الغربية التي تطلقها بعض الفئات الخارجة عن الإجماع، وتعميمها على كافة المسيحيين في أردننا الحبيب.

وأضافت المبادرة مساندتها التّامة لقرار مجلس الكنائس في الأردن بإلغاء جميع الفعاليات، والأنشطة، ومظاهر العيد؛ احترامًا لدماء إخوتنا الشهداء في فلسطين، والاكتفاء بالصلوات.

وثمنت مواقف القيادة الهاشمية، والحكومة الأردنيّة الثابتة في مساعيها؛ لإيقاف الحرب الهمجية على غزة، ورفض توقيع اتفاقية الماء والكهرباء، والتهجير القسري، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الفلسطيني والأردني، داعيةً إلى إلغاء جميع الاتفاقيَّات مع الاحتلال، والوقف الفوري للإبادة الجماعية، والحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال على غزة.

--(بترا)

ن ن/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:54:26