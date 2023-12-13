روسيا: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار

روسيا: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار
التاريخ
12/13/2023 3:10:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 13 كانون الأول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية تزداد تفاقما يوما بعد يوم، مشددة على ضرورة إيجاد اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي: "هناك كارثة إنسانية رهيبة في قطاع غزة تزداد تفاقما كل يوم، رغم أنه من المستحيل تخيل ما يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن، مشددا على ضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء هذه المجزرة".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:46:52
MENAFN13122023000117011021ID1107590503
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