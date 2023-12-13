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روسيا: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية ويجب وقف إطلاق النار

12/13/2023 3:10:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 13 كانون الأول (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية تزداد تفاقما يوما بعد يوم، مشددة على ضرورة إيجاد اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال مؤتمر صحفي: "هناك كارثة إنسانية رهيبة في قطاع غزة تزداد تفاقما كل يوم، رغم أنه من المستحيل تخيل ما يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن، مشددا على ضرورة الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء هذه المجزرة".
--(بترا)
س ح/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:46:52

MENAFN13122023000117011021ID1107590503

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