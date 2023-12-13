وفد من الاتحاد الأوروبي يلتقي طلبة سوريين بجامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 13كانون الأول (بترا)- التقى وفد من مشروع تعليم الطلبة السوريين الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالطلبة السوريين الدارسين في جامعة الزرقاء على حساب المنحة، وذلك ضمن اللقاءات الأكاديمية الدورية مع طلبة جامعة الزرقاء.

وضم اللقاء المسؤول الأكاديمي في برنامج التعليم السوري، الدكتور علاء خليفة وعميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الزيديين في جامعة الزرقاء ،ومشرف البرنامج الأكاديمي لمشروع التعليم السوري في الجامعة إبراهيم الحريري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها برنامج التعليم السوري في جامعة الزرقاء والمؤسسات الشريكة، والتي تهدف إلى متابعة الأداء الاكاديمي العالي وعمل البرنامج في جامعة الزرقاء، ومتابعة الطلبة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم.

من جهتهم، أشاد الطلبة بجامعة الزرقاء والخدمات التي تقدم لهم، معبرين عن شكرهم لإدارة المنحة وللجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ما يقدموه من اهتمام ومتابعة لشؤونهم، فيما كرم المسؤول الأكاديمي في البرنامج في نهاية اللقاء طلبة المنحة المميزين.

--(بترا)

ع ض/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:31:42