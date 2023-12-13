وفد من الاتحاد الأوروبي يلتقي طلبة سوريين بجامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 13كانون الأول (بترا)- التقى وفد من مشروع تعليم الطلبة السوريين الممول من الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بالطلبة السوريين الدارسين في جامعة الزرقاء على حساب المنحة، وذلك ضمن اللقاءات الأكاديمية الدورية مع طلبة جامعة الزرقاء.
وضم اللقاء المسؤول الأكاديمي في برنامج التعليم السوري، الدكتور علاء خليفة وعميد القبول والتسجيل الدكتور خالد الزيديين في جامعة الزرقاء ،ومشرف البرنامج الأكاديمي لمشروع التعليم السوري في الجامعة إبراهيم الحريري.
ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها برنامج التعليم السوري في جامعة الزرقاء والمؤسسات الشريكة، والتي تهدف إلى متابعة الأداء الاكاديمي العالي وعمل البرنامج في جامعة الزرقاء، ومتابعة الطلبة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم.
من جهتهم، أشاد الطلبة بجامعة الزرقاء والخدمات التي تقدم لهم، معبرين عن شكرهم لإدارة المنحة وللجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على ما يقدموه من اهتمام ومتابعة لشؤونهم، فيما كرم المسؤول الأكاديمي في البرنامج في نهاية اللقاء طلبة المنحة المميزين.
--(بترا)
ع ض/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:31:42
MENAFN13122023000117011021ID1107590502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.