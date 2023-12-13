صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 18608

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة إلى 18608 شهداء و 50594 مصاباً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.
وشدد القدرة على أن محاصرة المستشفيات وتهديدها في القطاع من قبل جيش الاحتلال مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:29:24
MENAFN13122023000117011021ID1107590500
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