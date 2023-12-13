صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 18608

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الضحايا نتيجة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة إلى 18608 شهداء و 50594 مصاباً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور أشرف القدرة، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على غرف مرضى في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، ما يثير مخاوف على سلامة 12 طفلا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.

وشدد القدرة على أن محاصرة المستشفيات وتهديدها في القطاع من قبل جيش الاحتلال مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:29:24