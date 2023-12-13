القبض على شخص قتل آخر وسط عمّان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- ألقت الأجهزة الامنية القبض على شخص قتل آخر وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

--(بترا)

ل م/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:24:37