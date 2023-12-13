القبض على شخص قتل آخر وسط عمّان

القبض على شخص قتل آخر وسط عمّان
التاريخ
12/13/2023 3:09:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- ألقت الأجهزة الامنية القبض على شخص قتل آخر وسط العاصمة.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف من إحدى مناطق وسط العاصمة للمستشفى اليوم أحد الأشخاص إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري من قبل آخر إثر خلافات شخصية وما لبث أنْ فارق الحياة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل والسلاح المُستخدم في القضية، وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.
--(بترا)
ل م/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:24:37
MENAFN13122023000117011021ID1107590499
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