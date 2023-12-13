غوتيريش يرحب بالتطورات المشجعة بشأن اجتماع ايقاد حول السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) التي عقدت في جيبوتي الاسبوع الماضي بشأن الوضع في السودان.
وكرر غوتيريش، في بيان صدر باسمه، التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يبذلها شركاؤها الأفارقة والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.
وأعرب عن قلق بالغ إزاء عدم رغبة الأطراف في وقف الأعمال العدائية، مما تسبب في معاناة لا توصف للمدنيين في جميع أنحاء السودان.
وأعلن البيان أن" المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف والشركاء لدفع قضية السلام في السودان".
-- (بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:23:51
MENAFN13122023000117011021ID1107590498
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