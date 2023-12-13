غوتيريش يرحب بالتطورات المشجعة بشأن اجتماع ايقاد حول السودان

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 13 كانون الأول (بترا)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بالتطورات المشجعة في سياق الجمعية الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) التي عقدت في جيبوتي الاسبوع الماضي بشأن الوضع في السودان.

وكرر غوتيريش، في بيان صدر باسمه، التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الوساطة التي يبذلها شركاؤها الأفارقة والعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في السودان.

وأعرب عن قلق بالغ إزاء عدم رغبة الأطراف في وقف الأعمال العدائية، مما تسبب في معاناة لا توصف للمدنيين في جميع أنحاء السودان.

وأعلن البيان أن" المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، أكد استعداده للعمل مع جميع الأطراف والشركاء لدفع قضية السلام في السودان".

-- (بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:23:51