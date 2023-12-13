لقاء لدعم مشروع جمعية نشامى شباب معان بزراعة الأعلاف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- عقدت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأربعاء، لقاء مشتركاً بحضور مديرها العام عبدالفتاح الشلبي ورئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، ومدير مديرية زراعة معان المهندس أحمد آل خطاب وأعضاء لجنة إدارة جمعية نشامى شباب معان التعاونية، لتوفير الدعم لمشروع الجمعية في مجال زراعة الأعلاف من خلال دار أبو عبدالله، إحدى مبادرات سمو الأميرة هيا بنت الحسين.
واتقق المشاركون خلال اللقاء الذي حضره مدير تعاون معان أحمد الشمري، وممثلون عن دار أبو عبدالله، على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وبلدية معان لتفويض قطعة أرض تضم بئر ماء لها لزراعتها بالأعلاف، وعلى أن توفر المؤسسة التعاونية الدعم اللوجستي للجمعية، وأن تقوم مديرية زراعة معان بتوفير الدعم الفني لها.
وقال الشلبي إن تأسيس تعاونية نشامى شباب معان جاء ضمن مبادرة من المؤسسة لبحث عدد من الشباب المتعطلين عن العمل لإنشائها قبل نحو عام.
وأكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية المعنية والأهلية لدعم التعاونيات لتنفيذ مشاريعها، معرباً عن شكره لرئيس بلدية معان لدعمه للقطاع التعاوني في المحافظة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه دار أبو عبدالله للقطاع التعاوني، والعمل على حث الشباب المستفيدين من مشاريعها على تأسيس جمعيات تعاونية لضمان استدامتها.
وأشار إلى تكاملية الدور لوزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الداعم للجمعيات التعاونية، وخاصة الزراعية منها، نظراً لأهميتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتنمية المحلية، ومساهمتها في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال إن توجه الشباب إلى تأسيس تعاونيات لإقامة مشاريع توفر لهم مصدراً للدخل وتساعد في تحسين المستوى المعيشي خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشر على انتشار الثقافة والفكر التعاوني بين فئة الشباب الأكبر في المجتمع.
وأضاف الشلبي أن المؤسسة التعاونية لا تألو جهداً عن إرشاد مختلف فئات المجتمع نحو إنشاء التعاونيات لإقامة مشاريعهم الخاصة، والعمل على رفع نسبة مساهمتها في إجمالي الدخل المحلي.
--(بترا)
رح/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:21:32
MENAFN13122023000117011021ID1107590497
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