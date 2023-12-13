لقاء لدعم مشروع جمعية نشامى شباب معان بزراعة الأعلاف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- عقدت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأربعاء، لقاء مشتركاً بحضور مديرها العام عبدالفتاح الشلبي ورئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، ومدير مديرية زراعة معان المهندس أحمد آل خطاب وأعضاء لجنة إدارة جمعية نشامى شباب معان التعاونية، لتوفير الدعم لمشروع الجمعية في مجال زراعة الأعلاف من خلال دار أبو عبدالله، إحدى مبادرات سمو الأميرة هيا بنت الحسين.

واتقق المشاركون خلال اللقاء الذي حضره مدير تعاون معان أحمد الشمري، وممثلون عن دار أبو عبدالله، على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية وبلدية معان لتفويض قطعة أرض تضم بئر ماء لها لزراعتها بالأعلاف، وعلى أن توفر المؤسسة التعاونية الدعم اللوجستي للجمعية، وأن تقوم مديرية زراعة معان بتوفير الدعم الفني لها.

وقال الشلبي إن تأسيس تعاونية نشامى شباب معان جاء ضمن مبادرة من المؤسسة لبحث عدد من الشباب المتعطلين عن العمل لإنشائها قبل نحو عام.

وأكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الرسمية المعنية والأهلية لدعم التعاونيات لتنفيذ مشاريعها، معرباً عن شكره لرئيس بلدية معان لدعمه للقطاع التعاوني في المحافظة، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الذي تقدمه دار أبو عبدالله للقطاع التعاوني، والعمل على حث الشباب المستفيدين من مشاريعها على تأسيس جمعيات تعاونية لضمان استدامتها.

وأشار إلى تكاملية الدور لوزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الداعم للجمعيات التعاونية، وخاصة الزراعية منها، نظراً لأهميتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتنمية المحلية، ومساهمتها في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وقال إن توجه الشباب إلى تأسيس تعاونيات لإقامة مشاريع توفر لهم مصدراً للدخل وتساعد في تحسين المستوى المعيشي خطوة في الاتجاه الصحيح ومؤشر على انتشار الثقافة والفكر التعاوني بين فئة الشباب الأكبر في المجتمع.

وأضاف الشلبي أن المؤسسة التعاونية لا تألو جهداً عن إرشاد مختلف فئات المجتمع نحو إنشاء التعاونيات لإقامة مشاريعهم الخاصة، والعمل على رفع نسبة مساهمتها في إجمالي الدخل المحلي.

--(بترا)

رح/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:21:32

