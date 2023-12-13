التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على منازل وأراضي فلسطينية بالقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- دانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضي فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتدادا لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 21:14:01