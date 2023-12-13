التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على منازل وأراضي فلسطينية بالقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- دانت منظمة التعاون الاسلامي بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضي فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتدادا لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي.
وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم، أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الاسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 21:14:01
MENAFN13122023000117011021ID1107590496
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