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الأردن يشارك في اجتماع تنسيقي تحضيراً للمنتدى العربي الروسي

12/13/2023 3:08:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية؛ تحضيراً للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، والمقرر عقده في المملكة المغربية يوم الأربعاء المقبل.
ومثّل الأردن في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، حيث تمت مناقشة مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026".
كما تمت، خلال الاجتماع الذي ترأسته المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ه ح
13/12/2023 20:58:20

MENAFN13122023000117011021ID1107590494

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