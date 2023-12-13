الأردن يشارك في اجتماع تنسيقي تحضيراً للمنتدى العربي الروسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 13 كانون الأول (بترا)- عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية؛ تحضيراً للدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، والمقرر عقده في المملكة المغربية يوم الأربعاء المقبل.
ومثّل الأردن في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، حيث تمت مناقشة مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي خلال الفترة 2024-2026".
كما تمت، خلال الاجتماع الذي ترأسته المملكة المغربية بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لهذه الدورة بما في ذلك مشروع برنامج العمل الخاص بالاجتماع الوزاري.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ه ح
13/12/2023 20:58:20
MENAFN13122023000117011021ID1107590494
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.