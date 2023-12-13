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كوادر الأشغال تتعامل مع آثار حادث سلحوب

12/13/2023 3:08:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- عالجت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، آثار حادث السير الأليم الذي وقع على طريق جرش صباح اليوم "نزول سلحوب".
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم، أن كوادر هندسية و آليات وورشا فنية توجهت لموقع الحادث مقابل غابة الشهيد وصفي التل صباح اليوم فور تلقي بلاغ حصول الحادث المؤسف لتقديم وسائل المساعدة اللازمة لكوادر إدارة السير والدفاع المدني والأمن العام بالموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة الطريق، حيث تم تركيب حواجز خرسانية على جانب الطريق بدلا من الحواجز المعدنية التي تضررت بسبب الحادث.
يذكر أن طريق جرش كان خضع قبل عدة أسابيع لمشروع صيانة وتعبيد شملت تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص تحذيرية للسرعة ودهانات أرضية وحواجز معدنية جانبية، حيث أن جسمه وسطحه يخلو من أي عيوب فنية تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.
وكانت لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير في مديرية الأمن العام خلصت في نتيجة تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن انزلاق الحافلة.
- -(بترا)
م ح/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:56:52

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