كوادر الأشغال تتعامل مع آثار حادث سلحوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- عالجت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، آثار حادث السير الأليم الذي وقع على طريق جرش صباح اليوم "نزول سلحوب".
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم، أن كوادر هندسية و آليات وورشا فنية توجهت لموقع الحادث مقابل غابة الشهيد وصفي التل صباح اليوم فور تلقي بلاغ حصول الحادث المؤسف لتقديم وسائل المساعدة اللازمة لكوادر إدارة السير والدفاع المدني والأمن العام بالموقع واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة الطريق، حيث تم تركيب حواجز خرسانية على جانب الطريق بدلا من الحواجز المعدنية التي تضررت بسبب الحادث.
يذكر أن طريق جرش كان خضع قبل عدة أسابيع لمشروع صيانة وتعبيد شملت تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص تحذيرية للسرعة ودهانات أرضية وحواجز معدنية جانبية، حيث أن جسمه وسطحه يخلو من أي عيوب فنية تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.
وكانت لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير في مديرية الأمن العام خلصت في نتيجة تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن انزلاق الحافلة.
- -(بترا)
م ح/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:56:52
MENAFN13122023000117011021ID1107590493
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