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الأنروا: الفلسطينيون يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ الـ1948

12/13/2023 3:05:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل منذ أسابيع من قبل الجيش الإسرائيلي، لم يعد لديهم وقت أو خيارات.
ووفقاً لـ(فرانس برس)، خلال المنتدى العالمي للاجئين، اليوم الأربعاء، أكد لازاريني بأن الفلسطينيين يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ 1948، في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة تضيق بشكل متزايد، مشيراً إلى أنهم يتجمّعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية، بالقرب من الحدود المصرية.
وأشار لازاريني إلى أن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى أكثر من مليون شخص، مشدداً على أن الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على قدرات الأونروا.
من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم، عن قلقه إزاء النزوح الجماعي لسكان غزة نحو مصر المجاورة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار.
وشدد غراندي على أنه إذا كانت هناك حركة نزوح خارج غزة "سيؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار كثيراً بالنسبة لمصر ومنطقة سيناء وسيجعل حل القضية الفلسطينية أكثر صعوبة".
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:52:04

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