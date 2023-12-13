المنسي: أبواب الانضمام لمنتخبات اليد لن تغلق أمام أي لاعب متميز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال رئيس اتحاد كرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، إن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية.
وأضاف المنسي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية وضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.
وبين أن "النهج الجديد الذي اتبعه الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026، يمنح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، موضحا أن هذا النهج ركز على لاعبي المنتخب الوطني للشباب، الذين ينتظرهم استحقاق مهم يتمثل بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام خلال خلال الفترة من 25 تموز ولغاية 3 آب المقبل".
وحول أبرز ما جاء في خطة الاتحاد المقبلة، بين المنسي أن الاتحاد رفع إلى اللجنة الأولمبية مشاريع تخص المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشابات والشباب 2004 والناشئين 2006 والواعدين 2008، وهي مشاريع ذات أهمية كبيرة تلبي طموحات الاتحاد وعشاق اللعبة، وتشتمل على البرامج الفنية الكاملة من ناحية التدريبات والمعسكرات والمشاركات، لافتا إلى أن عمل مشروع مراكز الواعدين الذي بدأ الاتحاد بتنفيذه مطلع العام 2018 بدأ يجني ثماره من خلال المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين والأشبال، في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد إلى المنتخب الوطني للشباب بأهمية بالغة، وبكل ثقة وتفاؤل باعتباره نواة المنتخب الوطني للرجال.
وكان الاتحاد أعلن قبل أيام عن خطة تحضير المنتخب الوطني، والذي سيكون جله من اللاعبين مواليد 2004 يضاف لهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى، وأختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.
وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.
--(بترا)
ض ع/هـ ح
13/12/2023 20:50:01
MENAFN13122023000117011021ID1107590491
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