المنسي: أبواب الانضمام لمنتخبات اليد لن تغلق أمام أي لاعب متميز

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عمان 13 كانون الأول (بترا)- قال رئيس اتحاد كرة اليد، الدكتور تيسير المنسي، إن أبواب الانضمام للمنتخبات الوطنية لن تغلق أمام أي لاعب متميز يظهر بصورة طيبة خلال المنافسات المحلية.

وأضاف المنسي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية المشرفة على تدريبات المنتخبات الوطنية وضع البرامج الفنية التي تركز على اللاعبين الشباب والناشئين في المرحلة المقبلة، إلى جانب منح الفئات العمرية الاهتمام الكبير نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير اللعبة.

وبين أن "النهج الجديد الذي اتبعه الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني في اختيار اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026، يمنح الفرصة لجميع اللاعبين لإثبات قدراتهم من خلال البرامج التدريبية التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدير الفني المصري محمد عبدالرحمن، موضحا أن هذا النهج ركز على لاعبي المنتخب الوطني للشباب، الذين ينتظرهم استحقاق مهم يتمثل بالمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام خلال خلال الفترة من 25 تموز ولغاية 3 آب المقبل".

وحول أبرز ما جاء في خطة الاتحاد المقبلة، بين المنسي أن الاتحاد رفع إلى اللجنة الأولمبية مشاريع تخص المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات والشابات والشباب 2004 والناشئين 2006 والواعدين 2008، وهي مشاريع ذات أهمية كبيرة تلبي طموحات الاتحاد وعشاق اللعبة، وتشتمل على البرامج الفنية الكاملة من ناحية التدريبات والمعسكرات والمشاركات، لافتا إلى أن عمل مشروع مراكز الواعدين الذي بدأ الاتحاد بتنفيذه مطلع العام 2018 بدأ يجني ثماره من خلال المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين والأشبال، في الوقت الذي ينظر فيه الاتحاد إلى المنتخب الوطني للشباب بأهمية بالغة، وبكل ثقة وتفاؤل باعتباره نواة المنتخب الوطني للرجال.

وكان الاتحاد أعلن قبل أيام عن خطة تحضير المنتخب الوطني، والذي سيكون جله من اللاعبين مواليد 2004 يضاف لهم عدد من اللاعبين الذين برزوا في دوري الدرجة الأولى، وأختتم مؤخرا، والذين تقل أعمارهم عن 28 عاما، ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في البطولة الآسيوية المقررة مطلع العام 2026.

وبعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني التي ستشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.

--(بترا)

ض ع/هـ ح

13/12/2023 20:50:01