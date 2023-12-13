ندوة في آل البيت تناقش التنمية المستدامة من منظور جغرافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 13 كانون الأول (بترا)- نظم قسم الجغرافيا التطبيقية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة آل البيت، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان: "التنمية المستدامة من منظور جغرافي".
وبين رئيس قسم الجغرافيا التطبيقية الدكتور عايد طاران، أهمية هذه الندوة العلمية في تركيز الضوء على دور الجغرافيا التطبيقية في دفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال الجهود الميدانية في الكشف عن الثروات الطبيعية وتطوير طرق النقل والتجارة وأساليب الترابط والتفاعل المكاني التي تشكل قاعدة صلبة لصناع القرار في مجال التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك الدكتور خالد الهزايمة دور الاستشعار عن بعد في التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، والتقييم البيئي ومراقبة المخاطر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثلما استعرض حالات دراسية لتطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال التنمية المستدامة.
وتناولت رئيس قسم الجغرافيا في الجامعة الأردنية، الدكتورة هند الصرايرة، مؤشرات النمو السكاني وأثرها على التنمية المستدامة وعلاقتها بعلم الجغرافيا، حيث تسهم في حل الكثير من مشكلات التوازن التنموي بين الأقاليم وتحسين توزيع نتاج التنمية وتحديد مناطق الفقر التنموي بُغية الوصول إلى العدالة التنموية.
فيما استعرض رئيس قسم المتطلبات الإنسانية الدكتور فيصل المعيوف إمكانات التنمية المستدامة في محافظة المفرق وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والموارد المائية والغطاء النباتي الرعوي والثروات المعدنية للمحافظة، بالإضافة للإمكانات البشرية للتنمية والتي تتمتع بها محافظة المفرق.
وقدمت المهندسة آمال المحاميد من المركز الجغرافي الملكي عرضاً تقديمياً عن أهمية البوابة الجيومكانية في التنمية المستدامة والعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لها، حيث تُسهم في توفير الخرائط المصورة والبيانات المطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات ومختلف قطاعات الدولة في حين بينت الدكتورة ميسون الزغول من قسم الجغرافيا التطبيقية أهمية تطوير إدارة الموارد المائية من خلال تحسين تقنيات الحصاد المائي التي تُسهم في سد العجز المائي بالمملكة، كما قدمت مقترحات لأماكن تجميع مياه الأمطار.
وقدم الطالب سفيان الخوالدة عدداً من المبادرات الطلابية في الحفاظ على الموارد المائية وتشمل نماذج لمشاريع توفير المياه والحصاد المائي التي صممها طلبة قسم الجغرافيا التطبيقية، فيما قدمت طالبة قسم الجغرافيا بدور المساعيد موجزاً عن دور مركز روضة الأميرة بسمة للتنمية المستدامة والخدمات التي يقدمها في رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة في البادية الشمالية الشرقية.
--(بترا)
ه ق/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:41:07
MENAFN13122023000117011021ID1107590490
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