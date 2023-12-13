ندوة في آل البيت تناقش التنمية المستدامة من منظور جغرافي

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 13 كانون الأول (بترا)- نظم قسم الجغرافيا التطبيقية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة آل البيت، اليوم الأربعاء، ندوة علمية بعنوان: "التنمية المستدامة من منظور جغرافي".

وبين رئيس قسم الجغرافيا التطبيقية الدكتور عايد طاران، أهمية هذه الندوة العلمية في تركيز الضوء على دور الجغرافيا التطبيقية في دفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال الجهود الميدانية في الكشف عن الثروات الطبيعية وتطوير طرق النقل والتجارة وأساليب الترابط والتفاعل المكاني التي تشكل قاعدة صلبة لصناع القرار في مجال التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس قسم الجغرافيا في جامعة اليرموك الدكتور خالد الهزايمة دور الاستشعار عن بعد في التنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها، والتقييم البيئي ومراقبة المخاطر، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مثلما استعرض حالات دراسية لتطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال التنمية المستدامة.

وتناولت رئيس قسم الجغرافيا في الجامعة الأردنية، الدكتورة هند الصرايرة، مؤشرات النمو السكاني وأثرها على التنمية المستدامة وعلاقتها بعلم الجغرافيا، حيث تسهم في حل الكثير من مشكلات التوازن التنموي بين الأقاليم وتحسين توزيع نتاج التنمية وتحديد مناطق الفقر التنموي بُغية الوصول إلى العدالة التنموية.

فيما استعرض رئيس قسم المتطلبات الإنسانية الدكتور فيصل المعيوف إمكانات التنمية المستدامة في محافظة المفرق وفي مقدمتها الموقع الجغرافي والتركيب الجيولوجي والموارد المائية والغطاء النباتي الرعوي والثروات المعدنية للمحافظة، بالإضافة للإمكانات البشرية للتنمية والتي تتمتع بها محافظة المفرق.

وقدمت المهندسة آمال المحاميد من المركز الجغرافي الملكي عرضاً تقديمياً عن أهمية البوابة الجيومكانية في التنمية المستدامة والعائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لها، حيث تُسهم في توفير الخرائط المصورة والبيانات المطلوبة من قبل الوزارات والمؤسسات ومختلف قطاعات الدولة في حين بينت الدكتورة ميسون الزغول من قسم الجغرافيا التطبيقية أهمية تطوير إدارة الموارد المائية من خلال تحسين تقنيات الحصاد المائي التي تُسهم في سد العجز المائي بالمملكة، كما قدمت مقترحات لأماكن تجميع مياه الأمطار.

وقدم الطالب سفيان الخوالدة عدداً من المبادرات الطلابية في الحفاظ على الموارد المائية وتشمل نماذج لمشاريع توفير المياه والحصاد المائي التي صممها طلبة قسم الجغرافيا التطبيقية، فيما قدمت طالبة قسم الجغرافيا بدور المساعيد موجزاً عن دور مركز روضة الأميرة بسمة للتنمية المستدامة والخدمات التي يقدمها في رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة في البادية الشمالية الشرقية.

--(بترا)

ه ق/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 20:41:07