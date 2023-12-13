المباشرة بمشروع تأهيل المجمع الرياضي في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 13كانون الأول (بترا)- بدأت المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتأهيل المجمع الرياضي، بإعادة تأهيل الملعب الرياضي المنجل وتجهيز البنى التحتية لإقامة مضمار بـ 7 حارات رياضية وتوسعة المدرجات، إلى جانب صيانة العديد من مرافق المجمع الرياضي بكلفة تتجاوز 400 ألف دينار، ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.
ويعتبر المجمع الرياضي الذي يقع في منطقة صويميع من أبرز المنشآت الرياضية في الطفيلة، ويستقبل مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية والبرامج التدريبية المتنوعة والبطولات الرياضية.
وقال مدير مديرية شباب الطفيلة، الدكتور يعقوب حجازين، إن مجلس محافظة الطفيلة خصص مبالغ مالية ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل، لتأهيل المجمع الرياضي ضمن خطة تأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية والبنى التحتية التي تستهدف القطاع الشبابي في مختلف مناطق المحافظة، في حين تستمر مراحل التطوير على مدار العام المقبل.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن مراحل تأهيل وصيانة المجمع الرياضي شملت الملعب المنجل والساحات الخارجية وغرف اللاعبين والسياج المحيط بالمجمع والصالة الرياضية وصيانة التمديدات الكهربائية والملاعب الخماسية وغيرها، فيما تتضمن المرحلة الثانية من مشروع الصيانة إعادة تأهيل المضمار المحيط بالملعب الرئيسي وغيرها.
ويحتضن المجمع عددا من الملاعب والمرافق وصالة رياضية، تمهيداً لتحويل هذا المجمع إلى مدينة رياضية.
ولفت الدكتور حجازين إلى أن مشروع التطوير يتضمن توسعة ملعب الطفيلة الرياضي بحيث يكون ضمن المواصفات الدولية للملاعب من خلال إعادة زراعة أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي لانتهاء العمر الافتراضي للنجيل الحالي، وتوسعة المضمار إلى 7 حارات بدلا من 3 حارات بحيث يكون الملعب معتمدا رسميا للبطولات مع إقامة مسبح أولمبي وصيانة البوابات والأسوار في المجمع.
--(بترا)
س م/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:38:48
MENAFN13122023000117011021ID1107590489
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