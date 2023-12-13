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المباشرة بمشروع تأهيل المجمع الرياضي في الطفيلة

12/13/2023 3:05:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 13كانون الأول (بترا)- بدأت المرحلة الأولى لمشروع صيانة وتأهيل المجمع الرياضي، بإعادة تأهيل الملعب الرياضي المنجل وتجهيز البنى التحتية لإقامة مضمار بـ 7 حارات رياضية وتوسعة المدرجات، إلى جانب صيانة العديد من مرافق المجمع الرياضي بكلفة تتجاوز 400 ألف دينار، ضمن مخصصات مجلس محافظة الطفيلة.

ويعتبر المجمع الرياضي الذي يقع في منطقة صويميع من أبرز المنشآت الرياضية في الطفيلة، ويستقبل مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية والبرامج التدريبية المتنوعة والبطولات الرياضية.

وقال مدير مديرية شباب الطفيلة، الدكتور يعقوب حجازين، إن مجلس محافظة الطفيلة خصص مبالغ مالية ضمن موازنة العامين الحالي والمقبل، لتأهيل المجمع الرياضي ضمن خطة تأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية والبنى التحتية التي تستهدف القطاع الشبابي في مختلف مناطق المحافظة، في حين تستمر مراحل التطوير على مدار العام المقبل.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن مراحل تأهيل وصيانة المجمع الرياضي شملت الملعب المنجل والساحات الخارجية وغرف اللاعبين والسياج المحيط بالمجمع والصالة الرياضية وصيانة التمديدات الكهربائية والملاعب الخماسية وغيرها، فيما تتضمن المرحلة الثانية من مشروع الصيانة إعادة تأهيل المضمار المحيط بالملعب الرئيسي وغيرها.

ويحتضن المجمع عددا من الملاعب والمرافق وصالة رياضية، تمهيداً لتحويل هذا المجمع إلى مدينة رياضية.

ولفت الدكتور حجازين إلى أن مشروع التطوير يتضمن توسعة ملعب الطفيلة الرياضي بحيث يكون ضمن المواصفات الدولية للملاعب من خلال إعادة زراعة أرضية الملعب بالنجيل الطبيعي لانتهاء العمر الافتراضي للنجيل الحالي، وتوسعة المضمار إلى 7 حارات بدلا من 3 حارات بحيث يكون الملعب معتمدا رسميا للبطولات مع إقامة مسبح أولمبي وصيانة البوابات والأسوار في المجمع.

--(بترا)


س م/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 20:38:48

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