اختتام منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت سن 19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت سن 19، لموسم 2024/2023، على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة فوز النصر على الاستقلال بنتيجة 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على عجلون 16-0، ضمن المجموعة الأولى.
ولحساب المجموعة الثانية، تغلب عمان FC على البتراء 18-0، والاتحاد على الراية 9-0 مساء اليوم.
وتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأرثوذكسي 4، الاستقلال 1، ثم عجلون دون نقاط.
في المقابل، تشارك الاتحاد وعمان FC صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليهما الراية والبتراء دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة، عند الخامسة عصر الأحد 17 الحالي، بمواجهة الأرثوذكسي مع النصر، وعجلون مع الاستقلال ضمن المجموعة الأولى، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية الاتحاد نظيره عمان FC ويواجه الراية فريق البتراء، يوم الإثنين بالتوقيت ذاته، وعلى الملعب ذاته.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:23:24
MENAFN13122023000117011021ID1107590488
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