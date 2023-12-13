اختتام منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت سن 19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- اختتمت مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت سن 19، لموسم 2024/2023، على ملاعب البولو بمدينة الحسين للشباب.

وشهدت الجولة فوز النصر على الاستقلال بنتيجة 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على عجلون 16-0، ضمن المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الثانية، تغلب عمان FC على البتراء 18-0، والاتحاد على الراية 9-0 مساء اليوم.

وتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأرثوذكسي 4، الاستقلال 1، ثم عجلون دون نقاط.

في المقابل، تشارك الاتحاد وعمان FC صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليهما الراية والبتراء دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة، عند الخامسة عصر الأحد 17 الحالي، بمواجهة الأرثوذكسي مع النصر، وعجلون مع الاستقلال ضمن المجموعة الأولى، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية الاتحاد نظيره عمان FC ويواجه الراية فريق البتراء، يوم الإثنين بالتوقيت ذاته، وعلى الملعب ذاته.

وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 20:23:24