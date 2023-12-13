تراجع الاقتصاد البريطاني في تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 13 كانون الأول (بترا)- سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في تشرين الأول، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وقال المكتب الحكومي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تراجع بنسبة 3 بالمئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات.
وأضاف المكتب أن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول الماضي.
وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارن مورغان، إن قطاع الخدمات كان المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:18:25
MENAFN13122023000117011021ID1107590487
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