تراجع الاقتصاد البريطاني في تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الأول (بترا)- سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في تشرين الأول، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

وقال المكتب الحكومي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تراجع بنسبة 3 بالمئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات.

وأضاف المكتب أن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول الماضي.

وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارن مورغان، إن قطاع الخدمات كان المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية.

--(بترا)

ر ش/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 20:18:25