Thursday, 14 December 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع الاقتصاد البريطاني في تشرين الأول

12/13/2023 3:05:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 13 كانون الأول (بترا)- سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في تشرين الأول، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.
وقال المكتب الحكومي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني تراجع بنسبة 3 بالمئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات.
وأضاف المكتب أن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول الماضي.
وقال مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارن مورغان، إن قطاع الخدمات كان المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية.
--(بترا)
ر ش/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 20:18:25

MENAFN13122023000117011021ID1107590487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث