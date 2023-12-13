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حملة للتبرع بالدم في الحصن الجامعية لأهالي غزة

12/13/2023 3:05:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الحصن الجامعية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، حملة تبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة.
وقال عميد الكلية، الدكتور بشار عماري، إن الحملة التي تأتي بالتعاون مع بنك الدم تمثل تعبيراً وتجسيدا للوقوف الدائم بجانب الأشقاء والأخوة في قطاع غزة لما يمرّون به من ظروف صعبة جرّاء العدوان الاسرائيلي على النساء والأطفال والمدنيين العزل، والحصار الشامل على أهالي القطاع.
وأسفرت الحملة عن التبرع بـ51 وحدة دم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
-- (بترا)
أ غ /ب ع/ ه ح
13/12/2023 20:17:06

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