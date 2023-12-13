حملة للتبرع بالدم في الحصن الجامعية لأهالي غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 كانون الأول (بترا)- نظمت كلية الحصن الجامعية، التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، حملة تبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة.
وقال عميد الكلية، الدكتور بشار عماري، إن الحملة التي تأتي بالتعاون مع بنك الدم تمثل تعبيراً وتجسيدا للوقوف الدائم بجانب الأشقاء والأخوة في قطاع غزة لما يمرّون به من ظروف صعبة جرّاء العدوان الاسرائيلي على النساء والأطفال والمدنيين العزل، والحصار الشامل على أهالي القطاع.
وأسفرت الحملة عن التبرع بـ51 وحدة دم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.
-- (بترا)
أ غ /ب ع/ ه ح
13/12/2023 20:17:06
MENAFN13122023000117011021ID1107590486
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