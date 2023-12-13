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الصفدي يلتقي وزيرة الدولة القطرية ووزيرة التعاون والتنمية الألمانية

12/13/2023 3:05:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- ‏بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الدولة للتعاون الدولي في دولة ‎قطر لولوة راشد محمد الخاطر، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال ‎منتدى اللاجئين في ‎جنيف، اليوم الأربعاء، الأوضاع الكارثية في ‎غزة، والتعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
كما أكد الوزيران استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما التقى الصفدي اليوم على هامش أعمال ‎منتدى للاجئين في ‎جنيف، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه وبحث معها التطورات الخطيرة في‎ غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وتبعاتها الكارثية، وضمان حماية المدنيين.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب المستعرة على غزة.
كما بحث الوزيران التعاون القائم بين البلدين، والدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق باللاجئين.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 19:54:49

MENAFN13122023000117011021ID1107590485

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