الصفدي يلتقي وزيرة الدولة القطرية ووزيرة التعاون والتنمية الألمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الدولة للتعاون الدولي في دولة قطر لولوة راشد محمد الخاطر، خلال اجتماع عقد على هامش أعمال منتدى اللاجئين في جنيف، اليوم الأربعاء، الأوضاع الكارثية في غزة، والتعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
كما أكد الوزيران استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
كما التقى الصفدي اليوم على هامش أعمال منتدى للاجئين في جنيف، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه وبحث معها التطورات الخطيرة في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وتبعاتها الكارثية، وضمان حماية المدنيين.
وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب المستعرة على غزة.
كما بحث الوزيران التعاون القائم بين البلدين، والدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وخاصة فيما يتعلق بمشاريع المياه.
وتم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق باللاجئين.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 19:54:49
MENAFN13122023000117011021ID1107590485
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