الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة في دورتها التاسعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر عن الفائزين بجوائز دورتها التاسعة لعام 2023، في حفل أقيم عقب المؤتمر الدولي العاشر، الذي أقيم حول الترجمة وإشكالات المثاقفة، ونظمه منتدى العلاقات العربية والدولية القطري، على مدار يومين بمشاركة 120 من الباحثين والمترجمين والأكاديميين من أنحاء العالم.

ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، فاز بالمركز الأول في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، خايمي سانشيث راتيا، عن ترجمة كتاب "أخبار أبي تمام" لمحمد بن يحيى الصولي، وبالمركز الثاني نويمي فييرو باندير، عن ترجمة كتاب "جمهورية كأن" لعلاء الأسواني، وجاء في المركز الثالث بيدرو بوينديا بيريث، عن ترجمة كتاب "التربيع والتدوير" للجاحظ، وبالمركز الثالث مكرر أنجلينا غوتييريث ألمانيرا، عن ترجمتها لكتاب "النسوية في شعر المرأة القطرية" لحصة المنصوري.

وفي فئة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، تُوج بالمركز الأول نادية العشيري ومحمد برادة عن ترجمة كتاب "الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر.. الأدب السري للموريسكيين" للكاتب لوثي لوبيث بارالت، وبالمركز الأول مكرر فاز أيضاً مارك جمال عن ترجمة كتاب "خريف البطريرك" لغابرييل غارسيا ماركيز.

وفي فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية حُجب المركز الأول، وتُوج بالمركز الثاني لحسن اليازغي الزاهر عن ترجمة كتاب "تلخيص الخطابة" لابن رشد، وبالمركز الثاني مكرر كل من صوفيا فاسالو وجيمس مونتجومري، عن ترجمة كتاب "الهوامل والشوامل" لأبي حيان التوحيدي وأبي علي مسكويه، وجاء في المركز الثالث كل من أليساندرو كولومبو وميريا كوستا، عن ترجمة كتاب "الحصرم" لزكريا تامر.

وفي فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حُجب المركز الأول، بينما تُوج بالمركز الثاني أحمد محمود إبراهيم، عن ترجمة كتاب "قال رسول الله، شرح الحديث في ألف عام" لجويل بليشر، وجاء في المركز الثاني مكرر محمود محمد الحرثاني، عن ترجمة كتاب "مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي" لجيمس كروفورد، أما المركز الثالث فكان للدكتور إبراهيم الفريح عن ترجمة كتاب "نشأة الكتاب العربي" لبياتريس غروندلر، وجاءت في المركز الثالث مكرر الدكتورة يمنى طريف الخولي عن ترجمة كتاب "الإسلام والمواطنة الليبرالية.. بحثاً عن إجماع متشابك" لأندرو ف. مارش.

وفي فئة الإنجاز في اللغة الإسبانية، فاز كل من: خوسيه ميغيل بويرتا، ومؤسسة الثقافة الإسلامية، وبسام البزاز، ودار ممدوح عدوان للنشر، ومركز دراسات آسيا وإفريقيا التابع لـ "الكوليخيو دي ميخيكو"، ومدرسة طليطلة للمترجمين.

أما جائزة الإنجاز في اللغة الإنجليزية فكانت من نصيب عبدالله بن ناصر الوليعي، وفاز المركز الإسلامي للبحوث العلمية وعبد الحي أبرو بجائزة الإنجاز في اللغة السندية، بينما كانت جائزة الإنجاز في اللغة الصومالية من نصيب فارح محمد أحمد وعبد العزيز حسن يعقوب، وذهبت الجائزة ذاتها في اللغة البلغارية لكل من تزفيتان ثيوفانوف، وقسم الدراسات العربية والسامية بجامعة صوفيا، وفسيلينا رايجيكوفا.

ومَنحت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي جائزة تشجيعية لكل من: مدارات للأبحاث والنشر، والمترجمة الدكتورة عائشة يكن من إندونيسيا.

ووصل عدد المشاركات التي استقبلتها الجائزة لهذا العام، من أفراد ومؤسسات معنية بالترجمة من 38 دولة، بينها 19 دولة عربية.

وتهدف الجائزة التي انطلقت عام 2015 إلى تشجيع المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون ومد جسور التواصل بين الشعوب والأمم.

وتسعى الجائزة إلى إشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، وتطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتعزيز عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.

--(بترا)

م خ/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 19:52:06