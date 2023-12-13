الإعلان عن الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة في دورتها التاسعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 كانون الأول (بترا)- أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في قطر عن الفائزين بجوائز دورتها التاسعة لعام 2023، في حفل أقيم عقب المؤتمر الدولي العاشر، الذي أقيم حول الترجمة وإشكالات المثاقفة، ونظمه منتدى العلاقات العربية والدولية القطري، على مدار يومين بمشاركة 120 من الباحثين والمترجمين والأكاديميين من أنحاء العالم.
ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، فاز بالمركز الأول في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية، خايمي سانشيث راتيا، عن ترجمة كتاب "أخبار أبي تمام" لمحمد بن يحيى الصولي، وبالمركز الثاني نويمي فييرو باندير، عن ترجمة كتاب "جمهورية كأن" لعلاء الأسواني، وجاء في المركز الثالث بيدرو بوينديا بيريث، عن ترجمة كتاب "التربيع والتدوير" للجاحظ، وبالمركز الثالث مكرر أنجلينا غوتييريث ألمانيرا، عن ترجمتها لكتاب "النسوية في شعر المرأة القطرية" لحصة المنصوري.
وفي فئة الترجمة من اللغة الإسبانية إلى اللغة العربية، تُوج بالمركز الأول نادية العشيري ومحمد برادة عن ترجمة كتاب "الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر.. الأدب السري للموريسكيين" للكاتب لوثي لوبيث بارالت، وبالمركز الأول مكرر فاز أيضاً مارك جمال عن ترجمة كتاب "خريف البطريرك" لغابرييل غارسيا ماركيز.
وفي فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية حُجب المركز الأول، وتُوج بالمركز الثاني لحسن اليازغي الزاهر عن ترجمة كتاب "تلخيص الخطابة" لابن رشد، وبالمركز الثاني مكرر كل من صوفيا فاسالو وجيمس مونتجومري، عن ترجمة كتاب "الهوامل والشوامل" لأبي حيان التوحيدي وأبي علي مسكويه، وجاء في المركز الثالث كل من أليساندرو كولومبو وميريا كوستا، عن ترجمة كتاب "الحصرم" لزكريا تامر.
وفي فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية حُجب المركز الأول، بينما تُوج بالمركز الثاني أحمد محمود إبراهيم، عن ترجمة كتاب "قال رسول الله، شرح الحديث في ألف عام" لجويل بليشر، وجاء في المركز الثاني مكرر محمود محمد الحرثاني، عن ترجمة كتاب "مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي" لجيمس كروفورد، أما المركز الثالث فكان للدكتور إبراهيم الفريح عن ترجمة كتاب "نشأة الكتاب العربي" لبياتريس غروندلر، وجاءت في المركز الثالث مكرر الدكتورة يمنى طريف الخولي عن ترجمة كتاب "الإسلام والمواطنة الليبرالية.. بحثاً عن إجماع متشابك" لأندرو ف. مارش.
وفي فئة الإنجاز في اللغة الإسبانية، فاز كل من: خوسيه ميغيل بويرتا، ومؤسسة الثقافة الإسلامية، وبسام البزاز، ودار ممدوح عدوان للنشر، ومركز دراسات آسيا وإفريقيا التابع لـ "الكوليخيو دي ميخيكو"، ومدرسة طليطلة للمترجمين.
أما جائزة الإنجاز في اللغة الإنجليزية فكانت من نصيب عبدالله بن ناصر الوليعي، وفاز المركز الإسلامي للبحوث العلمية وعبد الحي أبرو بجائزة الإنجاز في اللغة السندية، بينما كانت جائزة الإنجاز في اللغة الصومالية من نصيب فارح محمد أحمد وعبد العزيز حسن يعقوب، وذهبت الجائزة ذاتها في اللغة البلغارية لكل من تزفيتان ثيوفانوف، وقسم الدراسات العربية والسامية بجامعة صوفيا، وفسيلينا رايجيكوفا.
ومَنحت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي جائزة تشجيعية لكل من: مدارات للأبحاث والنشر، والمترجمة الدكتورة عائشة يكن من إندونيسيا.
ووصل عدد المشاركات التي استقبلتها الجائزة لهذا العام، من أفراد ومؤسسات معنية بالترجمة من 38 دولة، بينها 19 دولة عربية.
وتهدف الجائزة التي انطلقت عام 2015 إلى تشجيع المترجمين وتقدير دورهم في تمتين أواصر الصداقة والتعاون ومد جسور التواصل بين الشعوب والأمم.
وتسعى الجائزة إلى إشاعة التنوع والتعددية والانفتاح، وتطمح إلى تأصيل ثقافة المعرفة والحوار، ونشر الثقافة العربية والإسلامية، وتنمية التفاهم الدولي، وتعزيز عمليات المثاقفة الناضجة بين اللغة العربية وبقية لغات العالم عبر فعاليات الترجمة والتعريب.
--(بترا)
م خ/ب ع/ هـ ح
13/12/2023 19:52:06
MENAFN13122023000117011021ID1107590484
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