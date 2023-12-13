الخصاونة يفتتح الطريق الصحراوي الممتد من النقب إلى الحميمة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 13 كانون الأول (بترا)- ضمن سلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التفقُّديَّة، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الأربعاء الطَّريق الصَّحراوي الممتدّ من منطقة نزول النَّقب إلى منطقة الحميمة، والواقع ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بعد إنجاز أعمال إعادة تأهيله وتحسينه، بطول 17 كم وبكلفة إجمالية بلغت 24 مليون دينار.

وأكد رئيس الوزراء، خلال افتتاحه مشروع الطريق بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ومحافظ العقبة خالد الحجاج، أن إنجاز هذا المشروع الحيوي يسهم بشكل كبير في خدمة الواقعين الاقتصادي والتَّنموي، باعتباره شرياناً رئيسيا يخدم قطاعات حيويَّة في مقدمتها النَّقل والسياحة، ويعزِّز الرَّبط بين جميع محافظات المملكة وميناء العقبة.

كما أكد الخصاونة أن إنجاز هذا المشروع وافتتاحه يمثِّل خطوة من الخطوات التي تعهَّدت بها الحكومة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين التي يوجِّهنا جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد بالعمل من أجلها ونسعى لها دائما بشكل أساسي.

ولفت الخصاونة إلى أن هذا المشروع جاء لمعالجة المشاكل التي كانت تواجه الطريق، معربا عن الأسف بأن يتزامن افتتاح الطريق اليوم مع حادث مؤسف في منطقة سلحوب أدَّى إلى فقدان عدد من أبنائنا وبناتنا الطَّلبة نترحَّم عليهم، وهذا يتطلَّب منَّا العناية بجميع عناصر العمليَّة المروريَّة وثقافة السَّير.

ووجه رئيس الوزراء إلى ضرورة إدامة صيانة الطَّريق الصَّحراوي وكافة الطرق في المملكة واتِّخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان الجودة والمامونية بما يوفِّر السلامة والرَّاحة على هذا الطريق الدولي الحيوي الذي يخدم المواطنين والحركة الاقتصادية ومناطق التعدين في جنوب المملكة.

ووجه رئيس الوزراء إلى أهمية التفكير بقضايا الطرق البديلة التي تسند الطرق الحالية المجانية.

وأشاد الخصاونة بجهود وزارة الأشغال العامَّة والإسكان وجميع الكوادر التي عملت على إنجاز المشروع في المواعيد المحدَّدة.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من وزير الأشغال العامة حول أعمال إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي الممتدّ من منطقة نزول النَّقب إلى منطقة الحميمة وتوسعة وزيادة المسارب القائمة، وتزويد الطَّريق بعناصر السَّلامة المروريَّة، بشكل مشابه لمشروع إعادة إنشاء الطَّريق الصَّحراوي.

ويبلغ طول الطَّريق حوالي 17 كلم تقريباً، وبكلفة إجماليَّة بلغت 24 مليون دينار. وتمَّ تقسيم العمل فيه على مرحلتين، بطول (8.5) كلم لكلِّ مرحلة، امتدَّت الأولى منها من رأس النَّقب إلى دبَّة حانوت، والثَّانية من دبَّة حانوت إلى الحميمة؛ بما يضمن انسيابيَّة الحركة.

--(بترا)

ع ق/ب ع/ هـ ح

13/12/2023 19:35:55