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كلنا الأردن في العقبة تنفذ جلسات تمكين سياسي وديمقراطي

12/13/2023 3:05:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 13 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الأربعاء، جلسات تدرىيبية حول تعزيز المشاركة السياسية والحزبية للشباب، وذلك في مقر الهيئة بمشاركة 75 شابا وشابة.
وتضمنت الجلسات مواضع عن آليات إدماج الشباب في الحياه السياسية، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة قانون، ومحاور الورقة النقاشية الملكية التي حملت عنوان: "أدوار تنتظرنا"، مواد قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن الجلسات هي ترجمة للمرحلة الخامسة لبرنامج "أدوار تنتظرنا" لإيجاد قيادات شبابيه واعية، وقيادة حوار شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية.
وأكد أن الهيئة تسعى للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مخزونهم الثقافي.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:23:41

MENAFN13122023000117011021ID1107590482

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