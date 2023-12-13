كلنا الأردن في العقبة تنفذ جلسات تمكين سياسي وديمقراطي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 13 كانون الأول (بترا) أمين المعايطة- اختتمت هيئة شباب كلنا الأردن بمحافظة العقبة، اليوم الأربعاء، جلسات تدرىيبية حول تعزيز المشاركة السياسية والحزبية للشباب، وذلك في مقر الهيئة بمشاركة 75 شابا وشابة.
وتضمنت الجلسات مواضع عن آليات إدماج الشباب في الحياه السياسية، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة وسيادة قانون، ومحاور الورقة النقاشية الملكية التي حملت عنوان: "أدوار تنتظرنا"، مواد قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقال منسق الهيئة في العقبة، عمر حربي العشوش، إن الجلسات هي ترجمة للمرحلة الخامسة لبرنامج "أدوار تنتظرنا" لإيجاد قيادات شبابيه واعية، وقيادة حوار شبابي يسلط الضوء على مختلف التحديات الوطنية.
وأكد أن الهيئة تسعى للاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز مخزونهم الثقافي.
--(بترا)
ا م/ ن ح/ هـ ح
13/12/2023 19:23:41
MENAFN13122023000117011021ID1107590482
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